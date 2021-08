Soplando en el viento de los recuerdos con los 007 (videos)

agosto 9, 2021 - 2:29 pm

En Caracas, 1965, se formó el grupo musical venezolano Los 007, fue una banda con gran éxito en el país hasta su desaparición en 1970.

Como otras agrupaciones locales, el estilo de los 007 estuvo influenciada por grupos británicos como The Beatles, Los Brincos y Bob Dylan Eddie Cochran, su producción artística estuvo mayormente basada en versiones en español de canciones compuestas o interpretadas por artistas de habla inglesa. Su éxito más conocido es la versión en castellano del tema El último beso (the last kiss) del estadounidense Wayne Cochran. Esta canción estuvo 20 semanas consecutivas en el primer lugar del Hit Parade de Venezuela y no sólo se transformó en el mayor éxito de grupo de rock en la época, sino que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico de nuestra música.

Sus primeros integrantes fueron Jorge Chapellín como vocalista, Manolo Álvarez como baterista, José Galpasoro como guitarrista principal, Constantino Bertomis como bajista y Javier Atance en la guitarra rítmica.

Graban su primer álbum en 1966, lo nombraron “el último beso”, álbum con el que vendieron 75.000 copias, el cual fue un récord para la época. En 1967 regresan con su segundo álbum titulado “vuelven los 007” con temas que también fueron un gran éxito como: soplando en el viento (versión blowin in the wind de Bob Dylan) y detén la noche (versión de retiene la nuit del francés Charles Aznavour).

A pesar del gran éxito obtenido, Chapellín, Álvarez y Atance decidieron abandonar la banda, situación que llevó a Galpasoro y Berincua a buscar sustitutos para cumplir compromisos contractuales, quienes los sustituyeron: Manolo Reyes como vocalista, Oswaldo de la Rosa en el bajo y Germán Suárez en la batería. Ese mismo año esta alineación grabó el álbum “su nuevo estilo” el cual produjo el sencillo “Nieblas” antes de separarse la banda nuevamente.

Se reagrupan de nuevo en 1970 por un corto plazo en donde grabaron los sencillos 45 rpm, soy un hombre feliz/lejos de aquí, luego de unas presentaciones en vivo el grupo volvió a separarse.

