Simone Biles buscará su primer oro en Tokio en la final de barra de equilibrio

agosto 2, 2021 - 5:26 pm

La superestrella estadounidense de la gimnasia Simone Biles, que renunció a cuatro finales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para proteger su salud mental y física, está inscrita para la final de barra de equilibrio del martes, según la lista de participantes publicada el lunes.

Biles, cuatro veces campeona olímpica en Rio 2016 y 19 veces campeona del mundo, sorprendió al mundo al abandonar en mitad de la competición la final del concurso general por equipos el pasado martes. Fue luego declarada baja sucesivamente para la final del concurso general individual, de salto, de barras asimétricas y de suelo.

«Nos alegra confirmar que verán a dos gimnastas estadounidenses en la final de barra de equilibrio mañana, Suni Lee y Simone Biles!! Con ganas de seguiros a las dos!», tuiteó la federación.

Biles aparecía en la lista de inscritos publicada poco antes.

A sus 24 años, en sus segundos Juegos Olímpicos, sufre una crisis de autoconfianza, debido a la presión y un problema de pérdida de referencias en el espacio, que pone en peligro físico a esta gimnasta en las acrobacias.

La final de la barra de equilibrio es la última en el programa de la gimnasia artística femenina y es por tanto la última oportunidad de ver a la campeona estadounidense en Tokio.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021