¿Será que sabotean a Cantv para favorecer las empresas privadas de internet? (Alberto Morán)

agosto 2, 2021 - 12:15 pm

El consuelo que queda ante la ineficiencia de la Cantv es que cuando se leen las reacciones por las redes sociales, tras exponer la ineficiencia de esa empresa «revolucionaria» en la reparación de las averías, es que no solo existen casos peores como el que por ejemplo me afecta a mí en lo particular, sino que hay denuncias que ameritan una rigurosa investigación por parte del Gobierno revolucionario.

Por esta vía expresé asombro por cuanto mi línea signada con el número 0261-7340538, Maracaibo, estado Zulia, tiene más de dos años sin tono y resulta que en la red del pajarito hay gente protestando debido que lleva hasta cuatro años sin el servicio, y no hay manera de que les reparen la avería pese a que sigue cancelando la factura.

Y no hay explicación salvo una denuncia que igualmente se lee por las redes sociales y medios digitales, que repito, debe ser seriamente investigada, porque está demostrado que en este Gobierno hay una corrupción de “Padre Nuestro y Señor Mío” admitida hasta por el mismo presidente Nicolás Maduro.

Indican algunas versiones por Twitter y portales digitales que hay intereses oscuros entorpeciendo el funcionamiento de la Cantv, para favorecer las empresas de internet que proliferan como arroz en Maracaibo; desconozco si en todo el país.

De allí que, así como nos hacen migrar a los usuarios al costoso internet de Movistar y Digitel, también nos hacen caer en manos de esas proveedoras que cobran un ojo y parte de la cara por conectarnos con el ciberespacio.

Lo triste es que, si en Maracaibo y Zulia, las autoridades no ven, por citar un caso, las enormes colas vip en las estaciones de combustible donde privilegian a las personas con dinero, qué va a ver y menos investigar esa denuncia sobre la supuesta irregularidad con respecto a Cantv y los nuevos proveedores de internet, que causa grandes perjuicios al pueblo, porque actualmente el internet es un servicio de primera necesidad.

Mucha gente, y ahora más en este confinamiento al que nos tiene sometido el covid-19, utiliza internet como herramienta de trabajo. Igual tenemos que si no todos, la mayoría de los trámites personales se hacen digitalmente.

Pero, en síntesis, lo cierto es que surgen unas empresas que suministran el servicio a través de una antena, un router y otras que los prestan por fibra óptica, que utilizan, incluso, hasta los postes del alumbrado público que usa la misma Cantv.

Y esas novedosas empresas llegan de casa en casa ofreciendo sus catálogos de alternativas, conscientes de que la gente es cliente de la Cantv y esta compañía, a pesar de que le invaden el mercado, o no se da cuenta o se hace la que no se da cuenta.

Las autoridades, insisto, deben hacer una investigación al respecto, porque el mal servicio de la Cantv se suma a la ineficiencia de otros como el caso del agua, la electricidad, el gas y, en consecuencia, crece el descontento contra la revolución que ya es excesivamente alto en Maracaibo, Zulia y toda Venezuela.