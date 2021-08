Sepelio de Josemith Bermúdez será en dos semanas, cuando regrese Olavarrieta a Venezuela

agosto 2, 2021 - 5:54 pm

La noticia de la muerte de Josemith Bermúdez ha dejado un profundo pesar entre sus amigos, conocidos y familiares, quienes compartieron con ella este largo y penoso proceso por el cáncer.

La guerrera Josemith se despidió este 31 de julio en horas de la madrugada, pero su sepelio se efectuará en la intimidad familiar dentro de semanas, cuando su gran amigo Luis Olavarrieta regrese a Venezuela.

Justo el día de su muerte Olavarrieta tenía pautado un viaje a Estados Unidos para resolver un plan familiar, el cual no pospuso, porque fue la misma Josemith quien en horas de la noche al despedirse de él, le había impulsado a que lo realizara.

«Yo estuve con ella hasta las once de la noche, me fui a hacer maletas, porque hoy me tenía que venir a Estados Unidos, siento que de una manera nos despedimos, su último deseo era que yo hiciera este viaje. Impulsado por sus hermanas, tengo un plan familiar que resolver ahora en los Estados Unidos y después en Madrid», comentó Olavarrieta el día que falleciera su gran amiga.

Es por eso, que el sepelio de la animadora y actriz será pospuesto, para que el periodista pueda acompañarla a su última morada.

Proyecto musical

Un proyecto musical inconcluso dejó Josemith Bermúdez. El director del mismo, Miguel Mardeni, lo reveló este domingo, asegurando que ese era el deseo de la animadora y cantante.

Se trata del tema Morir viviendo; el cual Bermúdez compuso, en colaboración con Marlon «Mane» Bolaños en abril de este año; en ocasión de una recaída que, en ese momento, hizo temer tanto a ella como a su entorno por su vida.

Aunque juntos hicieron la letra, Bermúdez no la pudo grabar. «Morir Viviendo – Josemith Bermúdez. Aquí les dejo el último trabajo de Josemith, el cual no pudimos terminar; pero fue su deseo que se difundiera como su legado y su última huella»; escribió también el cineasta junto a la publicación en su cuenta de Instagram.

La joven cantante Mily Osuna fue la encargada de grabar el sencillo. Mientras que Mardeni armó el video con imágenes en blanco y negro tomadas a Bermúdez en alguna de las muchas oportunidades que compartieron. Él fue el encargado de hacer los clips de los tres temas que, como cantante, lanzó la exanimadora de La Bomba.

