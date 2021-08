Sepa qué pasó en la reunión de Biden con el ministro de Israel en donde afirman que se quedó dormido

agosto 29, 2021 - 9:54 pm

Joe Biden fue criticado ampliamente en las redes sociales tanto por congresistas republicanos como por usuarios –que incluso crearon unos memes–, luego de que apareciera un video que muestra al presidente de EE.UU. con los ojos cerrados durante su reunión de este viernes con el primer ministro de Israel, Naftalí Bennett, en la Casa Blanca. Al ver el breve clip, algunos internautas estuvieron convencidos de que el mandatario se quedó dormido.

«Otro capítulo más de una hermosa historia de amistad entre nuestras dos naciones: Estados Unidos y el Estado democrático judío de Israel», declaró el político israelí. «Ambos, que buscan hacer el bien y necesitan ser fuertes», agregó. Por su parte, el presidente estadounidense guardó silencio y siguió con la cabeza gacha y los ojos cerrados, a pesar de los intentos de Bennett por establecer contacto visual con él.

We didn’t call him Sleepy Joe Biden for nothing! pic.twitter.com/TlCc5CeoYC — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) August 28, 2021

En realidad, Biden no se quedó dormido: mientras la mayoría de internautas tenía su atención puesta en su cara, no se dieron cuenta de que los dedos del mandatario estaban continuamente en movimiento en ese momento. Además, un video grabado desde otro ángulo muestra que los ojos del mandatario no estaban cerrados, evidenciando que estaba escuchando al líder israelí.

Sin embargo, algunos congresistas republicanos no tardaron en burlarse de Biden y criticarlo, incluso pidiendo su destitución.

«¡Destituyan a Joe Biden inmediatamente! Nuestro país corre el peligro de ser controlado por un hombre que ni siquiera puede mantenerse despierto en una reunión con el primer ministro de Israel», tuiteó Marjorie Taylor Greene, representante por el 14.º distrito de Georgia, quién presentó anteriormente tres resoluciones de destitución contra el mandatario. «¡Ya hemos visto sus decisiones como comandante en jefe! ¡13 muertos y nuestros militares desmoralizados!», agregó.

«Despierta, Joe. ¡Tienes que firmar una carta de dimisión!», bromeó Lauren Boebert, congresista republicana y activista por los derechos de las armas de fuego. «Envía a Kamala [Harris] a ver si puede empañar un espejo», agregó Matt Gaetz, representante por el 1.° distrito de Florida, en referencia a comprobar si Biden aún respiraba.

Mientras, algunos usuarios publicaron múltiples memes y bromas con Biden ‘dormido’, que se han convertido rápidamente en tendencia en Twitter.

