Segunda dosis de la vacuna Sinopharm escasea en Caracas

A las 9:00 de la mañana Miriam Valera llegó al centro comercial Los Próceres, ubicado al suroeste de Caracas, con la intención era ir al supermercado a comprar varias cosas y aprovechar la oportunidad de preguntar si estaban aplicando la segunda dosis de la vacuna Sinopharm.

Aunque para este 27 de agosto estaba pautada su cita para la segunda dosis de la vacuna china, una vecina le dijo que no fuese a perder el tiempo, pues a ella le había tocado el jueves y la devolvieron porque no había.

“Me dijeron que viniera mañana o el lunes, pero que era más seguro el lunes”, contó a TalCual a las puertas del centro comercial, donde por segunda vez le preguntaba a uno de los funcionarios de la Guardia Nacional que estaba apostado si sabía cuándo venía la segunda dosis.

Para Valera, de 61 años, la esperanza de vacunarse con la dosis del fármaco chino se ha desdibujado un poco con esta situación. “Yo esperé que me pudieran llamar para esta vacuna, porque tengo amigos que hace meses se pusieron la rusa y aún están esperando por la otra, entonces yo siento que no están protegidos”, explicó.

Además, su miedo por contagiarse de covid-19 la llevó a rechazar también varias oportunidades, “a mí primero me llegó el mensaje para que fuese al Hospital de Coche, yo vivo aquí mismo en El Valle, eso me queda un poco lejos y además le tengo miedo a ese hospital”.

Recientemente le llegó el mensaje para que el 6 de agosto asistiera a este punto de vacunación en el centro comercial y finalmente se decidió. “Ahora tengo miedo, ¿y si no llega la segunda dosis y pasa como la otra? A mí me lo están exigiendo en mi trabajo, todos los días nos preguntan si nos vacunamos, porque como van a comenzar las clases y yo soy profesora en un instituto”.

En centros de vacunación como el Liceo Francisco Fajardo en Caricuao y en la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) en Catia, no estaban aplicando segundas dosis de la vacuna china Sinopharm, mientras que en el punto de la Cruz Roja en Parque Miranda, en Los Dos Caminos, había ambas dosis disponibles, pero atendían únicamente a los convocados por mensaje de texto.

En casos como el de la Clínica Popular de El Paraíso las personas eran devueltas, no había ninguna de las dosis y el punto habilitado por la Cruz Roja estaba totalmente cerrado. “Venga el lunes” dijeron los vigilantes en la puerta.

En una encuesta publicada en la cuenta de Twitter de TalCual, varios usuarios denunciaron que también han sufrido retrasos en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna china.

Sin llegar la Sputnik V

El 30 de mayo comenzó el proceso de inmunización en Venezuela. Desde entonces la mayoría de las personas que se vacunaron con la primera dosis de la rusa Sputnik V están a la espera de la segunda, para lograr la inmunidad total que arroja este fármaco.

Aunque el instituto Gamaleya -donde se creó este fármaco- aseguró en una oportunidad que el lapso entre una dosis y la otra podía extenderse 90 días, recientemente el Fondo Ruso de Inversiones detalló que se podía alargar hasta los 180 días, lo equivalente a seis meses.

Este viernes 27 de agosto la propuesta para los citados al punto de vacunación en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) era aplicarse la primera dosis de la Sputnik V o de lo contrario deben esperar varios días hasta que finalmente llegue cualquier otra vacuna.

Elianny González, de 28 años, era una de las personas citadas a este punto de vacunación. “Por meses esperé que llegara el mensaje, me inscribí en todos lados, me cuidé del virus y ¿ahora pasa esto?”, dijo.

“Prefiero esperar, si me pongo la rusa qué va a pasar, voy a estar protegida un poquito de tiempo y después, es lo mismo, es como si no me hubiese puesto nada”, aseguró, sentada desde un banco de cemento a las puertas del centro universitario, donde esperaba a ver si por alguna improbable casualidad decían que la vacuna Sinopharm había llegado.

