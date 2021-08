Savarino marcó doblete en el triunfo de Atlético Mineiro sobre Palmeiras (+Videos)

agosto 15, 2021 - 10:39 am

Con un doblete del venezolano Jefferson Savarino, el líder Atlético Mineiro derrotó 2-0 a su escolta Palmeiras este sábado 14 de agosto en Belo Horizonte y se disparó en la punta del Brasileirao.

El atacante de la Vinotinto liquidó al campeón de la Copa Libertadores 2020 al aprovechar dos asistencias del lateral Guilherme Arana, convocado por Tite para la triple fecha del premundial sudamericano que Brasil disputará en septiembre ante Chile, Argentina y Perú.

El internacional venezolano, de 24 años, empujó, en los minutos 45+4 y 62, las pelotas cedidas desde la banda izquierda por el campeón olímpico con la ‘verdeamarela’ en Tokio.

La expulsión del volante palmeirense Patrick de Paula, en el minuto 35, facilitó las labores del Galo en el duelo más atractivo de la decimosexta jornada.

Jefferson Savarino takes the lead for Atlético Mineiro as they face title contenders Palmeiras! ⚽️

He now has 3 goals and 2 assists from 7 matches. The club are currently top of Brazil’s Serie A, along with a strong run in the Copa Libertadores.

pic.twitter.com/DytnJJbJq2

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) August 14, 2021