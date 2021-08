Salvador Pérez hace historia tras conectar cuadrangular por quinto día consecutivo (+Video)

agosto 29, 2021 - 8:55 pm

El venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, conectó cuadrangular por quinto día seguido y llegó a 38 en la temporada 2021 de Grandes Ligas – MLB.

Salvador Pérez, conectó su jonrón 38 del 2021 y superó el récord de Carlton Fisk como el receptor con más jonrones en la Liga Americana en un temporada del béisbol de Grandes Ligas.

Mediante el juego Reales vs Marineros de Seattle, Pérez se hizo sentir otra vez en la campaña y por quinto día al hilo conectó jonrón para llegar a 12 en el presente mes de agosto y entrar en la historia de los receptores en el béisbol de la MLB.

Salvy does it again!

— Bally Sports Kansas City (@BallySportsKC) August 29, 2021