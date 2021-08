Ronaldinho le desea a Messi mucho éxito en el PSG

agosto 11, 2021 - 2:17 pm

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho deseó a Lionel Messi, su amigo y excompañero en el Barcelona, «muchos momentos de alegría» en el PSG, club donde el brasileño jugó dos temporadas y que este martes fichó al astro argentino.

«Es una alegría muy grande haber jugado en esos dos clubes [PSG y Barcelona] y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camisa, ¡que vengan muchos momentos de alegría, Leo!», escribió el dos veces Balón de Oro (2004,05) en su cuenta en Twitter.

É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Leo!!! Também fico muito feliz com o meu parceiro @sergioramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions hein kkkk 🤙🏾 pic.twitter.com/4cDlScpMJt

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 10, 2021