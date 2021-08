Robin de Batman se declaró miembro de la comunidad LGBTQ+

agosto 11, 2021 - 4:00 pm

Luego de más de 80 años desde de haber sido presentado a los lectores, y después de décadas de rumores, Robin salió el clóset para declararse parte de la comunidad LGBTQ+ en el nuevo cómic “Batman: The Urban Legends #6”, destacó el diario The Guardian.

El momento llegó al final de la tercera parte de la historia “La suma de nuestras partes”, de la escritora Meghan Fitzmartin, la artista Belén Ortega, el colorista Alejandro Sánchez y el letrista Pat Brosseau.

Allí un final en suspenso muestra a Tim Drake, el llamado “Chico Maravilla”, aceptando una cita de su amigo Bernard, después de haberlo rescatado de un villano mientras estaba en sus labores como Robin.

“¿Alguna vez has tenido un momento eureka?”, expresa Drake en el cómic, según reseña The Guardian. “Como si algo en el éter te hubiera estado provocando, burlándote. Como si supieras que se supone que debes estar en la misma página que tu cerebro, pero no todo tenía sentido. La gente sigue preguntándome lo que quiero. Pero no podía entenderlo. Fuera lo que fuera. Siempre se sentía fuera de alcance. Hasta ahora”, expresa también.

A pesar de que muchos medios han tildado al personaje ya de bisexual, la escritora de la novela gráfica manifestó que no quiso etiquetar aún la sexualidad del famoso compañero de Batman, que también se relaciona románticamente con la superheroína Spoiler.

“Para dejar claro el asunto, sus sentimientos por Stephanie Brown (identidad real de Spoiler) son 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviéndose a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo eso… todavía”, dijo Fitzmartin al citado medio.

“Mi objetivo como escritora ha sido y siempre será mostrar cuánto te ama Dios”, expresó la escritora en Twitter. “Eres tan increíblemente amado e importante y visto. Siempre agradecidos de ser confiados con Tim Drake y su historia y honrados de trabajar con los increíblemente talentosos Ortega y Sánchez”, destacó.

Robin es apenas el último de una serie de superhéroes que se han declarado como LGBTQ+, incluyendo Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy, Midnighter y Apollo, y más recientemente, una versión del Capitán América.

