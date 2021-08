Richard Linares muestra lo que no se debe hacer en el gym (+Video)

agosto 18, 2021 - 5:54 pm

El famoso entrenador venezolano, Richard Linares, subió este martes 17 de agosto un video a su cuenta en la red social Instagram, en el que se observa a una mujer ejercitando sus piernas con una máquina en el gimnasio, lo cual el ex fisicoculturista señala como erróneo e indica que esto es precisamente lo que no se debe hacer.

“Entonces las mujeres ven esto y dicen: lo voy a hacer. Lo vi en Instagram y se ve depinga.. NO.!!! NO LO HAGAN, NO ESTA BIEN.!!” Indicó el quien también fuera entrenador oficial del certamen de belleza, Miss Venezuela, durante 18 años.

Lee también: Aspirantes al concurso by Osmel Sousa Zulia 2021, recibieron las primeras bandas

Los comentarios y reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperan, quienes hicieron todo tipo de chistes y bromas por la curiosa posición en la que la mujer hacer ejercicios en el video: “Yo me dije..será los aduptores… pero me he reído un montón los comentarios jejejeje sigue así @linaresrichard x que la cta sea una jodedera”. “Esta está entrenando la fuente de ingresos 😂😂😂😂 q locura”. “Parece el inicio de una de esas películas que ya todos sabemos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Richard Linares (@linaresrichard)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día