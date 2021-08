Ricardo Arjona cantó en el metro de Nueva York y nadie lo reconoció (+Video)

agosto 28, 2021 - 3:45 pm

Ricardo Arjona tuvo su auge musical durante la primera década de los 2000, cuando era común escuchar en la radio canciones como Historia de Taxi o El problema. Sin embargo, el cantante se mostró muy decepcionado, tras realizar una breve presentación en el metro de Nueva York y pasar completamente desapercibido.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el cantautor guatemalteco compartió su triste experiencia e incluso dejó ver un video del momento.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, comenzó a narrar Arjona, quién posteriormente añadió que no todo estuvo perdido, pues una mujer estuvo muy cerca de descubrir su identidad pero creyó que era un imitador.

En el audiovisual a blanco y negro se puede apreciarse a Ricardo Arjona sentado dentro de las instalaciones del metro con su guitarra en mano y observando de reojo a las personas que lo pasaban de largo.

“Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, destacó el artista desde sus redes sociales.

A pesar del panorama, los fans del cantautor no dejaron que su ánimo decayera y le externaron que en caso de que ellos hubieran estado presentes, no habrían desaprovechado la oportunidad de acercarse.

Por lo que, comentarios desde: “Perooooo que dicha los que pasaron por allí… Porque no viene a cantar por los metros Argentinos prometemos público fiel y a explotar los rincones de gente” hasta “Nooooooooooo pero por qué uno no tiene la fortuna de conseguirte en la calle vale!!! Lloraría de emoción….”, no dejaron de inundar su publicación.

Algo que caracteriza la trayectoria de Arjona han sido las letras de sus canciones, las cuales han sido duramente criticadas en varias ocasiones y tildadas de machistas.

En 1985, durante su paso por Argentina, donde en su juventud se ganó la vida como artista callejero (cantaba en la peatonal Florida), Arjona conoció a la puertorriqueña Leslie Torres, con quien se casó en Las Vegas en 1992 para luego radicarse en México.

Tras diez años de matrimonio y con dos hijos en común, Adria y Ricardo, en 2002 el guatemalteco anunció su divorcio en medio de un escándalo judicial, en el que Leslie lo acusaba de “violencia física, moral y amenazas”. “Sufrirá la descendencia, las infamias de tu boca”, le respondió el cantante con el tema “Para bien o para mal”, una vez finalizada la batalla por la tenencia de los niños en la que él la señalaba a ella como “alcohólica”.

Lo cierto es que, para tratar de limpiar su imagen pública, desde entonces Arjona decidió dejar de lado su aprensión a mostrar su privacidad. Así que no sólo compartió un video mostrando la relación con sus hijos, sino que además se dedicó a dar entrevistas como nunca antes.

Y con su divorcio aún no concluido, ya que paseó durante siete años por los juzgados de México y Estados Unidos, blanqueó su relación con Deisy Arvelo, madre de su hijo Nicolás, con quien en 1998 había grabado el video de la exitosa “Dime que no”.

