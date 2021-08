Reportan que Cristiano Ronaldo se unirá al Manchester United

agosto 27, 2021 - 10:09 am

Según el periodista deportivo, especializado en el mercado de fichajes del fútbol europeo, Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo le había informado a su agente, Jorge Mendes, que ha decidido fichar por el conjunto inglés Manchester United y así realizar lo que sería un increíble regreso a la Premier League, liga de fútbol inglesa, debido a que el astro portugués ya había formado parte de los «Red Devils» hace doce años atras, en donde alcanzó su nivel de estrella.

Distintas fuentes periodísticas del mundo del fútbol europeo habían informando que desde el día de ayer Cristiano se encontraba en «avanzadas negociaciones» con el conjunto rival del United, el Manchester City, dirigido por «Pep» Guardiola. Sin embargo, Romano aclaró que los «Citizens» nunca enviaron una oferta oficial por el astro portugués.

El periodista también informó que el Manchester United ya está preparando la oferta de contrato para Ronaldo, su agente, Jorge Mendes, recibirá la oferta en las próximas horas. Así mismo, indicó que el Manchester City se encuentra oficialmente fuera de la carrera para fichar a Cristiano, los directivos del conjunto inglés ya lo habían reportado a los dirigentes del club italiano Juventus, donde hasta los momentos Ronado pertenece, y a su agente.

Cristiano Ronaldo told to Jorge Mendes he’s “open to join Manchester United” for incredible comeback. Contract to be sent in the next hours – Man Utd discussing with Cristiano and Mendes deal until June 2023. 🔴🇵🇹 #MUFC Manchester City have never sent an official proposal. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Manchester City are completely out of the negotiations for Cristiano Ronaldo. They also communicated the same to Juventus and Jorge Mendes. 🔵🚫 #MCFC #Ronaldo There was no agreement on personal terms details and fee for Juventus. Big issues since yesterday. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

Mas temprano, el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó en rueda de prensa que Cristiano «no tiene intención de jugar en la Juventus».

«Ayer Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en el Juventus. Por eso no será convocado mañana. Ahora hablemos del Empoli», dijo el técnico del club turinés.

Allegri dijo que «Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante»; mientras recalcó que «queda la Juventus, que es lo más importante».

Mientras tanto, fuentes italianas informaron que el astro portugués abandonó la ciudad de Turín. El reportero local Gianluca Di Marzio, escribió en Twitter que el delantero se dispuso a abordar un avión.

Por otra parte, Romeo Agresti, corresponsal del club Juventus, compartió una fotografía donde aparentemente se ve a Ronaldo entrando a una aeronave privada. Aún se desconoce su destino.

🛫 Cristiano Ronaldo boarding his private plane to leave Turin. pic.twitter.com/loxirVuA42 — Football Daily (@footballdaily) August 27, 2021

