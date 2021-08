Renuncia alta asesora del gobernador de Nueva York tras escándalo por abuso sexual

agosto 9, 2021 - 1:03 pm

Melissa DeRosa, la principal asesora del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha renunciado, según declaró a la prensa el domingo, aproximadamente una semana después de que un informe del fiscal general estatal halló que el gobernador tuvo conducta sexual inapropiada con 11 mujeres.

DeRosa ingresó al gobierno de Cuomo en 2013, y con el tiempo se convirtió en una de sus confidentes de mayor confianza. Escribió en un comunicado que servir al pueblo de Nueva York había sido “el mayor honor de mi vida”.

“En lo personal, los últimos dos años han sido difíciles a nivel emocional y mental”, agregó DeRosa. “Estoy eternamente agradecida de la oportunidad de haber trabajado con colegas tan talentosos y comprometidos en favor de nuestro estado”.

DeRosa defendía frecuente a Cuomo cuando era blanco de críticas del público. En marzo, le dijo a legisladores que el gobierno de Cuomo no les entregó la información sobre los fallecimientos por COVID-19 en los asilos de ancianos en agosto pasado debido a temores de que el gobierno del presidente Donald Trump usara esos datos contra el gobierno estatal.

DeRosa es presidente del Consejo del Estado de Nueva York sobre las Mujeres y las Niñas, que Cuomo lanzó en 2017 para, en parte, “asegurar que cada política implementada y cada programa creado tome en cuenta las experiencias de las mujeres y las niñas y procure hacer avanzar más la igualdad en nuestro estado”.

Luego de que el fiscal general dio a conocer su reporte, el demócrata Cuomo se ha atrincherado en la lucha de su vida política a pesar de la amenaza de posibles pesquisas penales y exhortaciones generalizadas para que se le haga un juicio político.

Varios demócratas, entre ellos el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le han pedido renunciar, o enfrentar un juicio político que probablemente no pueda ganar.

Aproximadamente dos terceras partes de los miembros de la Asamblea estatal ya dijeron estar a favor de un juicio político si se niega a dimitir. Casi todos los miembros del Senado estatal han pedido su renuncia o que sea destituido.

“De lo que escucho, siento que todavía busca formas para luchar contra esto y dar a conocer su lado de la historia”, dijo el presidente estatal del Partido Demócrata, Jay Jacobs, en entrevista con The Associated Press. Pero agregó que “en algún momento verá que el apoyo político no está cerca de ser suficiente para que valga la pena siquiera intentarlo”.

Los abogados del gobernador prometieron lo que probablemente será una larga lucha para mantenerse en el puesto.

“No estoy al tanto de que el gobernador tenga planes de renunciar”, dijo el sábado a CNN la abogada de Cuomo, Rita Glavin.

Cuomo — quien durante meses dijo que el público se sentirá “impactado” una vez que comparta su lado de la historia — no ha hecho comentarios públicos desde la difusión de un informe de 168 páginas que escribieron dos investigadores independientes seleccionados por la fiscalía estatal.

Una asistente ejecutiva que acusó a Cuomo de manosearla dijo el domingo que lo que el gobernador le hizo es un delito. Fue la primera mujer en presentar una denuncia penal contra él.

En la primera entrevista pública en la que se identificó, Brittany Commisso dijo al programa “CBS This Morning” y al Albany Times-Union que el gobernador “necesita rendir cuentas”.

Commisso dijo que Cuomo metió su mano por debajo de su blusa y la manoseó cuando estaban solos en la Mansión Ejecutiva el año pasado, y en otra ocasión tocó su trasero mientras posaban para una foto.

“Violó la ley”, dijo en un extracto de una entrevista programada para transmitirse completa el lunes.

Los abogados de Cuomo han centrado su defensa en atacar la credibilidad y los motivos de sus acusadoras. Glavin también criticó la investigación supervisada por la secretaria de Justicia, Letitia James, por no proporcionar con anticipación sus hallazgos y transcripciones a los abogados de Cuomo, y por no incluir más material favorable para el gobernador en el informe.

“Fue de mala calidad. Fue tendencioso. Omite pruebas y fue una emboscada”, dijo Glavin.

