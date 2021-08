¿Recuerdan al galán Carlos Montilla? será protagonista de esta película en EE.UU

agosto 10, 2021 - 5:24 pm

El actor y cantante Carlos Montilla celebró que es el protagonista de una nueva película que lleva por nombre Samland… La Oportunidad de un sueño americano. Así lo anunció Montilla a través la red social Instagram y escribió: “Que emoción! Samland la película que tengo el honor y la fortuna de protagonizar ya es selección oficial del New York Latino Film Festival 2021”.

Carlos es el actor principal de este film en el cual interpretará a Samland, un hombre que emigra desesperadamente y quiere obtener su legalidad en Estados Unidos.

Montilla se encuentra radicado en Los Ángeles, California y escribió mediante la plataforma digital Twitter que ya había comenzado las grabaciones del largometraje : “Por fin comenzamos la filmación de la película SAMLAND. Gracias a todos los que colaboraron para que este proyecto se hiciera realidad. Los mantendré informados…”

Lea también: Edgar Ramírez incendió Twitter por unos supuestos «nudes»

El actor vevezolano disfruta del éxito de un arduo trabajo que comenzó desde el 2018, el proyecto cinematográfico se basa en la inmigración y en el sueño americano, escrito y dirigido por el director Juan Pablo Reyes, una película de acción y mucho drama.

Carlos Montilla es reconocido en Latinoamérica por su participación telenovelas: Topacio (1984) como Rafaelote, Alma mía (1988) como Luis Gustavo, Primavera (1988) como Salvador, Rubí rebelde (1989) como Diego, Carmen Querida (1990) como Arturo, La loba herida (1992) como Macuto Algarbe, Sirena (1993) como Adonis Diniz, Aunque me Cueste la Vida (1998) como Vicente, Mariú (2000) como Emiliano Galvez, Carissima (2001) como Gabriel Santuario, Trapos íntimos (2002) como Fernando Lobo Santacruz, El amor las vuelve locas (2005) como Pablo Martínez, Ciudad Bendita (2006) como Darwin Manuel, La vida entera (2008) como Cristóbal Duque, Tomasa Tequiero (2009) como Severo Bustamante, El Fantasma de Elena (2010) como Darío Girón, Mi ex me tiene ganas (2012) como Kevin Miller.

Participó en las películas Mujer de fuego, Chao Cristina, La oveja negra, MÁS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Montilla (@carlosmontilla1)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Revista Ronda/ Noticia al Día