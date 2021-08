Rapero venezolano Dylan Nieves fue encontrado muerto en cementerio de El Bronx, Nueva York

agosto 17, 2021 - 3:58 pm

El joven rapero venezolano, Dylan Nieves, murió de un disparo y su cadáver fue encontrado en el cementerio de El Bronx en Nueva York, Estado Unidos. Recibió una misteriosa llamada antes de su asesinato.

La muerte del joven rapero Dylan Nieves ha conmovido a la comunidad. Nieves fue asesinado y su cadáver fue encontrado en el cementerio de El Bronx en Nueva York. Según reporta el diario New York Daily News, el joven de 19 años recibió una misteriosa llamada antes de su asesinato. Seres queridos del rapero, cuyo nombre artístico era Tokyo 808, revelaron este dato al diario.

Nieves fue encontrado muerto a las afueras del cementerio Woodlawn la madrugada del pasado sábado 14 de agosto, tras recibir un disparo en la cabeza. «Él recibió una llamada y se fue. Supuestamente era uno de sus amigos que lo estaba buscando para reunirse con él», dijo Stephanie Juárez, la madre de la novia del rapero.

El diario reporta que Nieves estaba distanciado de su familia, que vive en Queens, y estaba viviendo con su novia y su suegra en Fordham Heights.

«Solo tenía 19. Qué desperdicio,» lamentó la suegra. «Solo llevaba aquí 4 años desde que llegó de Venezuela». El joven inmigrante había impresionado a muchos con su creatividad, produciendo videos que tenían miles de vistas en YouTube.

«Él estaba muy dedicado a su música. No era una mala persona. Siempre estaba dispuesto a ayudar», añadió Juárez. «No sabíamos que tenía problemas con He was really into his music. He wasn’t a bad person. He was always ready to help someone,» Juarez said. Aún la policía no ha hecho arrestos ni ha identificado al culpable del crimen.

