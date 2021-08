Rafael Nadal quedó fuera del top 3 del ranking de la ATP luego de cuatro años

agosto 9, 2021 - 9:18 am

El español Rafael Nadal salió del top 3 de la clasificación ATP publicada este lunes, cayendo del podio por primera vez desde mayo de 2017, mientras que el italiano Jannik Sinner volvió con fuerza al top 20 gracias a su victoria en el torneo de Washington.

Eliminado sorprendentemente en octavos de final en la capital estadounidense, el balear cayó al 4º puesto, siendo adelantado por el griego Stefanos Tsitsipas. El serbio Novak Djokovic se mantiene como líder inalterable con 12.113 puntos.

El triunfo de Sinner le permitió ascender 9 puestos para colocarse 15º, su mejor posición en el ranking. Con casi 20 años (los cumple el 16 de agosto), el italiano es el tenista más joven en ganar un torneo ATP 500 desde la creación de la categoría en 2009.

Finalista en Washington, el estadounidense Mackenzie McDonald protagonizó un espectacular ascenso, pasando del 107º lugar al 64º.

La nota negativa la puso el argentino Guido Pella, que descendió 17 posiciones y salió de los cien primeros, ocupando ahora la 102ª posición del ranking.

Your Top 10 in the @FedEx ATP Rankings as we hit Toronto 🇨🇦

🇷🇸 @DjokerNole

🇷🇺 @DaniilMedwed

🇬🇷 @steftsitsipas

🇪🇸 @RafaelNadal

🇩🇪 @AlexZverev

🇦🇹 @ThiemDomi

🇷🇺 @AndreyRublev97

🇮🇹 @MattBerrettini

🇨🇭 @rogerfederer

🇨🇦 @denis_shapo

— ATP Tour (@atptour) August 9, 2021