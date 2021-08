Quentin Tarantino revela que no comparte su fortuna con su madre

agosto 9, 2021 - 1:46 pm

En una reciente entrevista en el pódcast ‘The Moment’, de Brian Koppelman, el cineasta Quentin Tarantino reveló que se niega a compartir su fortuna con su madre, Connie Zastoupil, una decisión que tomó durante su infancia luego de que ella no apoyara apoyar su temprana afición a escribir guiones porque estaba afectando a su desempeño en la escuela.

«Ella se estaba quejando por eso, […] una vez, en medio de su pequeña diatriba me dijo: ‘Ah, y por cierto, esa pequeña ‘carrera de guionista’ -haciendo las comillas con los dedos y todo- ¿Esa pequeña ‘carrera de guionista’ que estás haciendo? ¡Esa mierda se acabó!'», contó el director de ‘Pulp Fiction’.

«Cuando me lo dijo de esa manera sarcástica, yo le respondí: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca obtendrás ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No habrá vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No recibirás nada. Porque dijiste eso'», agregó.

Lee también: Johnny Depp recibirá premio honorífico del Festival de San Sebastián

Cuando fue preguntado si sigue cumpliendo su promesa, Tarantino contestó que sí, antes de confesar que una vez ayudó a su madre con un problema de impuestos. «Pero sin casa, sin Cadillac», enfatizó el cineasta.

El dos veces ganador del Óscar al mejor guion explicó que, desde su punto de vista, «hay consecuencias por lo que uno les dice a sus hijos. Recuerda que hay repercusiones por su tono sarcástico sobre lo que es significativo para ellos».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Actualidad RT