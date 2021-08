¡Que pasa Dios mío! Una doctora lanzó un niño recién nacido por la ventana del hospirtal

Araslanova se graduó en medicina hace seis años y desde entonces trabajó como médico general en una aldea, y según detalló una amiga a los medios, ella amaba su profesión y “siempre estuvo ahí para ayudar». Mientras tanto, la afligida madre que perdió a su bebé, aseguró que perdonaba a la galena al comprender que no está bien mentalmente, y que además, junto a su esposo y otros dos hijos está tratando desesperadamente de seguir adelante. “Lo más difícil es despertarse por la mañana y darme cuenta de que esta es la realidad (…) Intento aguantar por el bien de nuestros hijos, pero no siempre funciona. A veces parece que no puedo hacer frente y quiero rendirme. Este sentimiento no desaparecerá, tendré que vivir con esto toda mi vida”, reveló Ivanova a la prensa rusa.