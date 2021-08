¿Qué opinan los venezolanos sobre el liderazgo político de Maduro y Guaidó?

agosto 27, 2021 - 4:22 pm

Dos firmas consultoras realizaron encuestas en las que revelaron que aunque los venezolanos tienen las esperanzas de que su economía familiar y calidad de vida mejore con las negociaciones en México, expresaron su desconfianza hacia los principales liderazgos políticos del país.

Desde hace unos años, Venezuela atraviesa una fuerte crisis que se agravó desde el 2019, cuando la oposición acusó a Nicolás Maduro de usurpar la presidencia. Las familias venezolanas enfrentar muchas dificultades para rendir sus bajos sueldos, los problemas con los servicios públicos y un ciclo de hiperinflación que ya acumula más de 45 meses continuos.

Por lo que cerca de la mitad de la población, calculada en 28,5 millones de personas, tras la diáspora en los últimos años, considera que las negociaciones son importantes para lograr una mejora en la calidad de vida y solventen la crisis política, indica el presidente de Datanánalisis, Luis Vicente León.

«Es muy claro que la población tiene una gran pérdida de confianza con respecto a la capacidad de provocar un cambio de gobierno, pero se interesa en el tema de la negociación política», aseguró León.

Con base a la encuesta de agosto, León señaló que un porcentaje similar cree que no se deben abandonar los procesos electorales. En 2018 los partidos de la oposición mayoritaria promovieron la abstención en las presidenciales y también en las parlamentarias de 2020, con el argumento de que no habían condiciones democráticas y que las convocatorias no eran legítimas.

«Tienen altos niveles de desconfianza sobre el gobierno (de Maduro), al cual rechazan mayoritariamente y quieren cambios. No por eso abandonan la idea de procesos electorales que necesiten mejores condiciones», manifestó León.

Insistió en que en las encuestas, la negociación repunta como un «conductor» del interés político, aunque no existen mayores esperanzas de frutos del diálogo.

Con la facilitación de Noruega y el acompañamiento internacional, el gobierno de Maduro y la plataforma unitaria de la oposición inicial en este mes nuevas rondas de negociaciones en Ciudad de México para hallar una solución ante la crisis política y económica.

«La confianza en el diálogo es baja, pero el deseo (de éxito) es alto. La gente desea que se produzca y cree que la negociación es el evento clave. La confianza es un elemento distinto. La gente no cree que sea fácil que eso llegue a buen término. Una cuarta parte de la población realmente confía en resultados concretos, lo cual sigue siendo bajo», detalló León.

Caída de liderazgos

A principios de agosto la firma Datincorp realizó una encuesta a 1.119 personas en diferentes regiones, la cual indica que 50,65% de la población venezolana está de acuerdo con las negociaciones. Mientras que un 39% dijo está en desacuerdo con el proceso de diálogo.

Además, un 58% considera que los temas prioritarios de la agenda de negociaciones en México deben ser, la crisis económica y de servicios públicos. 19,63% destacó que debe haber más la crisis de la pandemia 19,63 y 15,87% la crisis política, según esta investigación.

Asimismo, Datincorp consultó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que se prioriza la solución de la crisis económica, aunque no haya elecciones presidenciales antes de 2024, 67,45% dijo que sí, mientras que 24,54% dijo que no.

De acuerdo con ambos sondeos citados por La Voz de América, 63% de los venezolanos no están «nada satisfecho» con la gestión de Nicolás Maduro, más de 21% está «poco satisfecho» y solo 12% indica que está «muy satisfecho».

Mientras que para Juan Guaidó, la evaluación es más negativa. Datincorp revela que 76,8% está «nada satisfecho» con el opositor, a quien 50 de los gobiernos del mundo lo reconocen como presidente interino de Venezuela. Solo 3,25% de la población dijo estar «muy satisfecha» por su ejercicio político.

El presidente de Venezuela

En la encuesta de Datincorp también se consultó sobre quién es considerado el presidente del país y 61,72% señaló a Maduro como presidente; 6,34%, a Guaidó; y 27,52%, a ninguno.

Asimismo, se consultó sobre el liderazgo político y 47,04% dice confiar «nada» en él; 36,11%, «muy poco»; y solo se registró 14,26% de «mucha» certidumbre en este aspecto.

Con respecto a las instituciones que gozan de mayor prestigio entre la población venezolana y las iglesias de punta con 22,4% de confianza, luego las universidades con 17,2% y el gobierno nacional, con 11,77%.

Cabe destacar que organismos del Estado, como las gobernaciones, el poder electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y las alcaldías, gozan de «la mayor confianza» de solo 3 y 4 puntos porcentuales de los encuestados.

La Asamblea Nacional, con 3,67%, y la Fuerza Armada Nacional, con 2,25%, están rezagadas en el departamento de la confianza entre la población. Además, 22% de la gente dijo que «ninguna» de las instituciones le genera certeza alguna.

Datanánalisis también consultó sobre la crisis de credibilidad en Venezuela, León comentó que persiste «un deterioro en la conexión con las masas», por parte de las instituciones y los líderes políticos del país, mientras que la Iglesia y el sector empresarial privado cuentan con «alto nivel de conexión popular».

