Prospecto venezolano sufrió crisis médica en pleno juego de béisbol (+Video)

agosto 2, 2021 - 8:59 am

El prospecto venezolano de los Filis, Daniel Brito, sufrió una crisis médica peligrosa en pleno juego de ligas menores el sábado.

La doble cartelera del sábado por la noche entre las filiales de Nacionales y Filis (Triple-A Lehigh Valley) se pospuso en la parte baja de la primera entrada del primer juego debido a una emergencia médica sufrida por el infielder de 23 años de edad.

Brito aparentemente sufrió algún tipo de convulsión y cayó el suelo, donde duró aproximadamente 20 minutos y un paramédico le administró oxígeno antes de que llegara una ambulancia y lo trasladaran a un hospital local, donde se sometió a una cirugía.

«Necesita muchas oraciones», dijo el manager de los Filis, Joe Girardi, el domingo por la mañana antes de que los Filis se enfrentaran a los Piratas. «Da miedo. Simplemente te muestra lo precioso que es todo».

“Este es un niño especial”, dijo Minniti. «Mucha gente está preocupada». Brito, quien es de Venezuela, ha estado en el sistema de los Filis desde 2015.

🙏 Phillies AAA 3B Daniel Brito suffered a medical emergency tonight & is undergoing surgery

Brito was given oxygen by paramedics before being transported to a Rochester hospital

The game was suspended

Brito has been in Phillies minor leagues since 2015pic.twitter.com/WF5IdxQuot

— Jeff Skversky (@JeffSkversky) August 1, 2021