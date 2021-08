Primoz Roglic se quedó con la etapa 11 de la Vuelta a España

agosto 25, 2021 - 2:02 pm

El esloveno Primoz Roglic, defensor del título, ganó la 11ª etapa de la Vuelta ciclista a España, este miércoles en Valdepeñas de Jaén (sur), pero tendrá que esperar para recuperar el jersey rojo de líder de la general, que mantiene el noruego Odd Christian Eiking.

En la batalla de los últimos hectómetros, Roglic (Jumbo-Visma) superó a 200 metros para la meta a Magnus Cort Nielsen, último superviviente de la escapada del día, y consiguió así su segunda victoria de etapa en esta Vuelta, tras ganar la contrarreloj de la primera etapa. Segundo de la undécima etapa fue el español Enric Mas (Movistar) y tercero el colombiano Miguel Ángel López (Movistar).

Nielsen, que ya ganó la sexta etapa en solitario por delante de Roglic, plantó batalla al pelotón de favoritos. El corredor danés fue el último en resistir de la escapada del día, que contaba con otros cuatro hombres (Joan Bou, Jonathan Lastra, Harm Vanhoucke, Edward Planckaert).

⏯ @rogla se ha impuesto en un particular duelo con Mas en Valdepeñas de Jaén para sumar su segundo triunfo en #LaVuelta21. Revívelo en 1'.

⏯2nd victory for @rogla in the explosive finish of the 11th stage, where @MagnusCort almost surprised again. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/nWsaNoVeN9

— La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2021