Preocupación, quejas y angustia por las fallas del sistema eléctrico en Venezuela

agosto 13, 2021 - 10:45 am

De acuerdo al Comité de Víctimas por los Apagones, el fronterizo estado Zulia es el más afectado por la situación.

En lo que va del año 2021, se han registrado más de 90.000 fallas en el sistema eléctrico venezolano. Una crisis que ha tenido un precio altísimo para sus habitantes y que genera grandes pérdidas para múltiples sectores productivos del país.

“El sistema eléctrico nacional sigue colápsalo”, aseguró recientemente la presidenta del Comité de Víctimas por los Apagones, Aixa López.

Las causas de son múltiples y complejas y de acuerdo a López el sector de los electrodomésticos y tecnología son los más afectados. “Los electrodomésticos se dañan y tenemos contabilizados hasta el 30 de julio, 37.206 electrodomésticos dañados, los cuales son televisores, computadoras, microondas, neveras y aires acondicionados. Ustedes me preguntarán, ¿han indemnizado a algún usuario? No lo han hecho”.

Como ejemplo de “señales” que el sistema eléctrico no se encuentra bien, López recuerda una importante fluctuación en el sistema eléctrico que hubo el pasado 20 de julio que afectó a 13 estado del país.

Para el trabajador de la industria eléctrica Reinaldo Díaz, la falta de mantenimiento en toda la red de electricidad del país y la fuga de personal especializado, son algunos motivos de los constantes bajones.

“Desde hace unos 20 años el sistema eléctrico ha venido en una pendiente negativa cada vez mayor porque cada día es peor el abandono, no era lo mismo el abandono de hace 10 años atrás que si le incorporas 10 años más de abandono, falta de mantenimiento, falta de inversión, la generación termoeléctrica está en solo un 10 %, además hay una desprofesionalización del sector eléctrico que está generando accidentes”, explica Díaz.

Para constatar cómo impactan los apagones en la rutina de los venezolanos, la Voz de América consultó con ciudadanos de ciudades diferentes del país.

“Es catastrófico, ahora tenemos que cumplir unos horarios de cortes que no vale la pena ni mencionar, es fatal. Con la alimentación debemos estar corri-corri para que no se dañen los poquitos alimentos que tenemos, veo que no hay una solución”, señala Ángel Monzan, unos de los consultado en Maracaibo, en el fronterizo estado Zulia.

“Afecta terriblemente porque si se te quema una nevera, ¿quién te la paga? Si se te quema un televisor, ¿quién te lo paga? El ventilador, la radio, ahora todo es en dólares, definitivamente esto colapsó”, señala por su parte Carlos Salazar, consultado en la capital del país.

Aunque no hay cifras oficiales de las pérdidas monetarias causadas por las fallas del servicio eléctrico, la cámara patronal Conindustria estima que el 52 % de las 1.600 industrias venezolanas que forman parte del ente se ha visto severamente afectadas.

De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, un 55% de los venezolanos consultados para su elaboración valoran negativamente el servicio eléctrico.

En junio, el ministro para la energía eléctrica, Néstor Reverol, se reunió con diputados para revisar avances del proyecto de Ley de Seguridad Integral del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional que discute el Parlamento.

Con información de VOA