¿Por qué vomitamos? y que causa esta acción en nuestro cuerpo

Las náuseas, es una sensación desagradable que presenta el cuerpo, en la que siente la necesidad de vomitar. La persona también puede sentir nauseas por mareos, molestias vagas en el abdomen y poca disposición para comer. Asimismo, se explica que el vómito, es la expulsión la comida parcialmente digerida, y pisada o líquida que se mezcla con la saliva y los jugos gástricos (del estómago), su salida se da por la boca, y a través del esófago y la garganta. En muchas ocasiones el vómito suele tener un gusto amargo, y otras veces, agrio

¿Por qué vomitamos?

Uno de los síntomas predilectos de nuestro estómago para avisarnos que algo anda mal es el vómito. Hay muchos factores que lo ocasionan, siendo el consumo de alcohol y el embarazo los principales en una larga lista. El estómago siempre esta propenso a sufrir dolencias o infecciones producto de cualquier desajuste en la alimentación, infecciones por sustancias, alergias, y un sinfín de enfermedades que causan estragos en nuestras paredes estomacales. Pero también hay otras circunstancias, como los mareos, el vértigo, el asco, el exceso de ejercicio y el embarazo, que pueden provocarlas.

Las causas más frecuentes del vómito son:

Mareos: al alterar la estabilidad visual y cerebral del individuo, el estómago responde expulsando lo mucho o poco que este contenga. En la mayoría de los casos, esto funciona como mecanismo de defensa ante una situación desagradable, la que permite al cuerpo reanimarse de la debilidad presentada.

Indigestión: la ingesta de comida apresurada causa que el estómago se descontrole y sature, expulsando parte de lo ingerido para volver a sus niveles normales. Asimismo, cuando una comida o bebida cae mal, el estómago la repele provocando la expulsión oral.

Alcohol: el efecto causado en el cerebro al estar ebrio confunde al estómago, que es casi un segundo cerebro en nuestro cuerpo, provoca en el la expulsión del contenido que produce daño, consiguiendo así una limpieza total del mismo.

Embarazo: este es el motivo más conocido que provoca el vómito, sobre todo en los primeros meses, cumple una función de alerta, que notifica a la mujer que contiene otra vida dentro sí misma.

Úlcera o cáncer: en este caso, mucho más delicado, el vómito podría ser negro (cáncer) o venir acompañado de sangre (úlcera), lo que sería un indicador de una enfermedad más grave y síntomas más urgentes por atender.

Asco: es una sensación desagradable que puede ser producida por ver, sentir u oler algo. Biológicamente, la sensación de asco es una reacción de defensa del cuerpo contra algo que puede ser o parecer una amenaza. Y se ve reflejada en el vómito.

Ejercicios exagerados: siempre es recomendable comer al menos tres horas antes de ejercitarse, o en su defecto (mejor opción) ingerir algo ligero para aguantar el ejercicio y comer bien después de haber realizado la actividad física, ya el constante movimiento no permitiría que el estómago repose la comida ocasionando el vómito.

Emociones y estrés severo: a veces, el exceso de preocupaciones puede provocar que los músculos de la pared abdominal se contraigan fuertemente, ocasionando la presión necesaria para vomitar y/o tener arcadas. El cuerpo también, esta reacción al presentar una situación de nervios o miedo.

Para finalizar, debemos recalcar; que el vómito suele ser una parte molesta, pero no mortal, de la enfermedad. en cuanto a los colores y las texturas que se presenten, podrían estar relacionados con el contenido de tu estómago o cuánto tiempo has estado vomitando. Algunos colores, como el rojo, el marrón o el negro, pueden indicar afecciones más graves o raras que requieren atención médica. De presentar dicha situación, debe hacer una cita con tu médico si observas tonos inusuales o si has vomitado durante más de uno o dos días

Yelyann Montiel/Pasante

Noticia al Día