¿Por qué Guillermo Dávila negó durante tantos años a su hijo Vasco Madueño?

agosto 23, 2021 - 11:55 am

Después de 20 años, el actor y cantante venezolano Guillermo Dávila admitió a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que es el padre del joven peruano Vasco Madueño. Pero ¿Por qué negó su paternidad todos estos años?

La historia comienza en 1999, cuando Dávila y Jessica Madueño se conocen y comienzan un romance, pero a finales del año 2000, el cantante termina todo vínculo con Jessica y abandona el país sin saber que ella estaba embarazada; desde ese momento comienza la lucha de Madueño para que el intérprete reconozca a su hijo.

En una entrevista con Jaime Bayly en el 2007, la madre de Vasco comentó que desde el momento que se enteró de su embarazo ella se lo comunicó al venezolano, luego de darle un tiempo para que asimilara la noticia él sugirió interrumpir el embarazo a lo que ella se negó rotundamente asegurando que no había ninguna posibilidad de hacerlo.

“Yo pensaba que se iba a poner feliz y saltar de alegría, pero no sucedió eso. Le dije que llamara cuando cambiara de opinión. Yo traté de comunicarme con él cuando me enteré que el hijo que estaba esperando era hombre, pero la idea era comunicárselo, pero ya no contestaba el celular” contó Madueño quien además aseguró que no volvió a contestarle las llamadas y había cambiado de número. Por otra parte la madre del pequeño Vasco habría demandado dos veces a Guillermo Dávila en el 2005, tanto en Perú como en Venezuela, por una pensión de alimentación y filiación.

En una entrevista para Univisión en el 2014, el actor venezolano manifestó que la concepción y nacimiento de Vasco fue un accidente y que no lo reconocería antes de someterse a una prueba de ADN, meses después ese mismo año vuelve a dar declaraciones y comenta sus razones para no asumir su paternidad: “por temor, inseguridad, miedo, incertidumbre de no saber qué pasa con todo esto. Las pocas comunicaciones que tenía con ella, yo sentí una amenaza constante”.

Guillermo Dávila fue consultado de igual manera sobre su declaración admitiendo que Vasco fue un accidente, a lo que él respondió: “Cuando yo me refiero a lo de un error, un accidente, me refería a que es algo que sucede inesperadamente, en ningún momento quiero menospreciar, ni dañar a Vasco, simplemente estoy hablando con la verdad. El accidente es que no estaba dentro de una relación, no estaba estipulado y fue una sorpresa la concepción de Vasco”.

Además, Dávila admitió sentirse extorsionado, refiriéndose a la demanda de Jessica por la pensión alimenticia, y fue otra de las razones para mantenerse alejado: “Mi intención es llegar a solucionar de la manera más segura sin que se me vea como si yo fuera un delincuente. Mi relación no fue matrimonial, ninguno de los dos pensamos en eso. No teníamos planificado, fue algo inesperado. Las fórmulas deben ser otras, pero es impresionante cuando veo las cifras que yo no puedo manejar, yo sentía la misma impotencia”.

Y así tras muchas idas y venidas en esta situación, luego de confirmar su paternidad Guillermo aseguró que quiere conocer a su hijo y está muy arrepentido sobre su manera de actuar, espera afianzar la relación con Vasco sin ningún mediador de por medio.

