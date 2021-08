Por el carril de la política, dinero y poder (Javier Sánchez)

agosto 26, 2021 - 9:15 am

¿Que si de esto vamos a salir? Quién sabe, lo que sí sabemos es que el gobierno nacional logró meter por el carril a la débil oposición venezolana de que acuda a un nuevo proceso de elecciones, mientras se mantengan las negociaciones con el chavismo y ver que sale de eso allá en México.

Las mismas caras de oposición ya salieron a vender ofertas y algunos actúan ante sus seguidores como si fueran ya candidatos definitivos, gobernadores o alcaldes. Sudan en largas caminatas, se cambian de camisa y franela en cualquier vivienda de los barrios más intrincados para dar muestras de que somos todos iguales, que estamos contigo y vamos a luchar por tu bienestar, lo que muchas veces según el candidato no llega a ser real. El chavismo por su parte llama a primarias para escoger candidatos pero es solo una «pantalla» porque después selecciona a dedo desde la cúpula roja a los que más les conviene.

Definitivamente estamos una vez más en un ambiente de campaña electoral cuando faltan menos de tres meses para los comicios regionales que anunció el cuestionado Consejo Nacional Electoral y una parte de la oposición que ha dicho que participará, anda como loca con sus dirigentes, algunos se vinieron de gozar las mieles del imperio y andan caminando y caminando, dándole la mano casa por casa a todo el que se le atraviesa y besando a las viejitas garantizándoles bienestar con su triunfo ofreciéndoles que todo cambiará y que de esto vamos a salir al llegar al poder.

El oficialismo está plenamente seguro de que ha logrado su objetivo y así lo manifiesta Nicolás Maduro señalando que el 99% de las oposiciones de Venezuela van a inscribir sus candidatos y se siente feliz de ese logro porque es traer al opositor al escenario político y electoral. Es por este carril y de aquí no te salgas, parece ser la orden y la estrategia es tal, que han permitido que dirigentes opositores en el exilio regresen al país sin traba alguna con el fin de promover la participación electoral en esas elecciones regionales y locales del 21N.

¿Qué se trae el oficialismo con el CNE que «inventó» incluyendo gente que estuvo identificada con la oposición?. Algunos analistas coinciden en que esas cartas están marcadas y que será más de lo mismo de otros procesos.

El chavismo está más contento que guajiro con su bolsa del CLAP al ver que una buena parte de la alianza opositora haya entrado en el carril electoral a pesar de que aún acusa al CNE de haber cometido un fraude durante elecciones pasadas. Saben que con inscribir a sus candidatos están reconociendo finalmente la “legitimidad” del gobierno, incluyendo el ente electoral y eso es uno de los puntos a favor más importantes en estos momentos.

Se ve claramente que los dirigentes opositores incluyendo inhabilitados para el proceso electoral, aspiran retomar terreno político después de no haber participado en el último proceso por considerarlo fraudulento.

La mayoría de los venezolanos nos preguntamos ¿Qué garantías hay para eso? ¿Por qué antes no y ahora sí vamos a elecciones?. Lo único que se ve a leguas es que hay dirigentes opositores (los mismos de siempre) que mantienen el criterio de que es preferible tomar esta vía del trinomio llamado política, dinero y poder.

Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos y en este momento para el líder opositor Juan Guaidó, las elecciones regionales no son la solución y lo que se necesita son elecciones presidenciales, sin embargo hasta ahora cada quien anda por su lado haciendo campaña como si se tratara de aquellos tiempos de AD, Copei y demás partidos democráticos en elecciones libres. Se observa a un importante sector a pocos días del cierre de postulaciones en el tiempo que acordó el CNE «deshojando margarita» y así no se convence a nadie a que acuda a las urnas.

Mientras estos líderes que han tomado por asalto las redes sociales para su campaña electoral conforman su participación en las megaelecciones, el sector representado por la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llama a sus dirigentes a definir con urgencia si participará o no en el proceso comicial, aunque Ramón José Medina y José Luis Cartaya, Presidente y Secretario General renunciaron a sus cargos porque consideran que es prácticamente imposible cumplir con las postulaciones.

«La política saca a flote lo peor del ser humano» dijo una vez el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.