Plataforma OnlyFans suspendió cambio de política y no prohibirá contenidos sexuales

agosto 25, 2021 - 11:07 am

La plataforma social OnlyFans suspendió el cambio de política que contemplaba censurar los contenidos sexuales a partir del 1 de octubre, argumentando que la red es «sinónimo de inclusión».

En su cuenta en Twitter, la empresa sostuvo que continuarán dando un hogar a todos los creadores de contenido.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021