Pilotos estadounidenses captan el momento en que su avión entra en el ojo del huracán Ida (Video)

agosto 29, 2021 - 6:33 pm

Dos pilotos estadounidenses compartieron este domingo en Twitter imágenes de su avión entrando en el epicentro del huracán Ida.

El video, filmado desde la cabina, muestra cómo el avión, temblando por la turbulencia, atraviesa grandes nubes hasta que, por fin, quedara en el ojo del huracán.

El huracán Ida, uno de los más poderosos que haya azotado EE.UU., toca tierra este domingo en el estado de Luisiana con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Ante la llegada del ciclón, se emitieron órdenes de evacuación obligatoria en varias regiones de los estados de Misisipi y Luisiana, incluida la ciudad de Nueva Orleans.

🚨🚨🇺🇸Flying into the eye of Category 4 #Hurricane #Ida

Credit: Lt. Cmdr. Doremus pic.twitter.com/vqWuNEKDUm

— Terror Alarm (@terror_alarm) August 29, 2021