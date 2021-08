Patricia Teherán, la tragedia y el desamor la reafirmaron como una Diosa del vallenato (Videos)

agosto 2, 2021 - 7:09 am

Una vida llena de sinsabores, desengaños amorosos, pero, también de éxitos hicieron de Patricia Teherán «La diosa del vallenato», luego de su trágica muerte a la temprana edad de 26 años, comenzó el reconocimiento que ya comenzaba a florecer en enero de 1995 cuando firmó contrato para participar en los carnavales mas populares de Colombia.

La vida de Patricia atrapa desde el primer episodio en la serie «Tarde lo conocí» que puede seguir – gratis- por el portal «https://www.vix.com/».

Vale destacar como obtener el reconocimiento, vencer las adversidades – nadie creía que las mujeres podrían ser vallenateras – tuvo un alto precio para la joven cartagenera quien tuvo que vender cebiche, pelar camarones y empujar por la costa un carrito viejo, hasta lograr sus sueños.

Wikipedia relata sobre ella:

Patricia Teherán Romero (Cartagena, Bolívar, 10 de junio de 1969​ +Loma de Arena, Santa Catalina, Bolívar, 19 de enero de 1995) fue una cantante y compositora colombiana considerada la voz femenina más importante de la historia del vallenato.

Carrera artística

En 1988 es descubierta por Graciela Ceballos, quien la invita a formar parte de un nuevo proyecto musical conformado únicamente por mujeres y que pasó a denominarse Las Musas del Vallenato, con el que grabó tres LP. El último trabajo, llamado Explosivas y Sexys, marcó el fin de su estancia al lado de Las musas y el inicio de un nuevo proyecto que se llamó Las Diosas del Vallenato.

Patricia Teherán compone su primera canción titulada Dueño de mi pasión para el álbum Con aroma de mujer.

Vida personal

Su madre murió un par de años después de su muerte que acaeció en 1995 y su padre falleció en 2015, la cantante tuvo un hijo Yuri Alexander Teherán Romero, hoy DJ y conocido en el medio artístico como Alex Teherán Romero.

Su padre estuvo preso por mucho tiempo.

Muerte

La artista se trasladaba en su automóvil de Barranquilla a Cartagena después de firmar la participación de Las Diosas del Vallenato en el Carnaval de Barranquilla, cuando a las 4:30 de la tarde, en el sitio conocido como Loma de Arena uno de los neumáticos estalló y el vehículo que avanzaba a alta velocidad perdió el control volcándose aparatosamente.

Tras su muerte el vallenato femenino prácticamente desapareció de las emisoras y no surgieron otras agrupaciones de mujeres que generaran impacto en el medio.

Rodrigo Castillo, padre del hijo de Patricia Teherán

Rodrigo Castillo (Ricardo Cabello en la novela), padre de Yuri Alexander, el único hijo de Patricia, falleció apenas un año después de la muerte de la cantante. Fue asesinado en noviembre de 1996 en Medellín. De acuerdo a Salud Hernández, en su blog para El Tiempo relata que Castillo “llorado narco de San Bernardo del Viento (Córdoba)”, lejos de ser recordado como un mafioso, se le recuerda como un carismático hombre dispuesto a ayudar siempre al más necesitado. Se le quería tanto por su humildad y sencillez que incluso bautizaron a un barrio cerca al río Sinú con su nombre, puesto que fue construido con terrenos que él mismo le regaló a la gente.

Patricia Teherán no fue indiferente ante la gentileza de Castillo, en la mayoría de sus conciertos lo nombraba en el intro de sus canciones con la frase “Rodrigo Castillo, amigo de verdad, verdad”, incluso está en su gran éxito ‘Tarde lo conocí’. Sin embargo, el fallecido mafioso aunque es el padre del hijo de la intérprete de ‘Todo daría por ti’, no fue más que una sombra en su vida, pues la cartagenera decidió construir una bonita relación con Víctor Sierra (Javier Jattin en la novela).

El constante acecho de Castillo sobre Patricia iba deteriorando poco a poco la relación entre Patricia y Víctor, hasta el punto que éste la culpaba por la situación. Una de las mayores peleas la tuvieron, según Pertuz en la noche del 18 de enero de 1995. Ambos estaban decididos a terminarlo todo. Sin embargo, Pertuz sirvió de mediador entre ambos, y al tomarse unos tragos con Víctor logró hacerlo entrar en razón y que continuara con su relación con Patricia.

Sin embargo, al día siguiente, el 19 de enero de ese mismo año el automóvil en el que viajaban Patricia, Víctor, Guillermo y Tayron Del Cristo se accidentó causando la muerte de la cantante y su pareja.

Por otro lado, un año después, la gentileza y derroche de Rodrigo Castillo llamaron la atención de las autoridades, quienes empezaron a preguntarse de dónde salía su fortuna.

Con 36 años fue asesinado en Medellín y enterrado en el mismo lugar por decisión de su esposa.

Homenaje

En 2017, el canal Caracol escogió a la artista María Elisa Camargo para que diera vida a la fallecida cantante del vallenato en la telenovela Tarde lo conocí.

CMO producciones será encargado de producir esta novela. Mimi Anaya -hermana del acordeonero Alvin Anaya (Los Gigantes del vallenato) es la acordeonera que acompaña a María Elisa en la historia.

La serie

Tarde lo conocí —en inglés: The Goddess1​— es una serie de televisión biográfica colombiana producida por CMO Producciones para Caracol Televisión.​ La serie está basada en la vida de la compositora y cantante Patricia Teherán, está protagonizada por María Elisa Camargo, Roberto Urbina y Javier Jattin, y con las participaciones antagónicas de Luna Baxter, Juan Pablo Franco, Pedro Palacio y Megumi Hasebe. Cuenta, además, con las actuaciones estelares de Jackeline Arenal y Víctor Hugo Trespalacios.

Sinopsis

Cuenta la historia de Patricia Teherán, una mujer que con su talento y amor por la música conquistó un mundo eminentemente de hombres. Con su alegría, simpatía, ternura, picardía y optimismo, se enfrente con su música a un a ese ambiente machista, lleno de celos y envidias, poniendo a todos a sus pies. Patricia tuvo amores que la llevaron a sufrir varias decepciones, que expresaban en cada tarima cuando cantaba desde el corazón.

Acusaciones sobre la serie «Tarde lo conocí» y los últimos momentos de Patricia

Los periodistas Jhonatan Diaz Claudia Celedón narran para El Heraldo la entrevista realizada a Guillermo ‘Billy’ Pertuz, jefe de prensa de Patricia Teherán

“Por fin se acaba la farsa-novela”: jefe de prensa de Patricia Teherán

Guillermo ‘Billy’ Pertuz contó a EL HERALDO la “verdadera historia” de la cantante y cómo fue su muerte.

Patricia Teherán marcó la historia del vallenato, se ganó el corazón de los colombianos y 23 años después de su trágica muerte aquel 19 de enero de 1995, todavía sigue siendo la ‘Diosa’.

Partió de este mundo cuando tenía 25 años y su carrera pasaba por un buen momento. De lo personal se sabía que había dejado un hijo, a Yuri Alexander, quien en ese entonces tenía cuatro meses.

Su muerte dejó grandes interrogantes, murió en un accidente de tránsito, pero la causa exacta de aún se desconoce. Con el fin de contar la vida de ‘Patri’ y homenajear a la artista, el Canal Caracol lanzó ‘Tarde lo conocí’, una producción que para los más cercanos está lejos de lo que en realidad era Patricia Teherán, sus problemas, su familia y su gran amor.

En conversación con EL HERALDO Guillermo ‘Billy’ Pertúz, quien fue el jefe de prensa de la artista, contó que se tomó el trabajo de relatar en su cuenta de Facebook, capítulo por capítulo y argumentar qué era verdadero y qué no. “Ahí quedó consignado cada una de las atrocidades que se hicieron con esa “farsanovela”, como yo le llamo”, aseguró con un tono de indignación.

‘Billy’ contó cómo fue la última vez que vio a la artista:

“Llegó una persona a auxiliarnos y le dije que fuera al carro a ver cómo estaba el resto. Me dijo que adentro había una mujer mona herida y un hombre de bigotes. Por la descripción supe que eran Patricia y Tyron. Luego me informan que Víctor había muerto. Patricia pasó a mi lado en una camilla y lo último que me dijo fue: “Estoy bien Billy, no te preocupes por mí”; aunque luego un paramédico gritó que estaba vomitando sangre y entré en pánico. Se la llevaron muy grave y posteriormente falleció en el Hospital Universitario de Cartagena”.

Cazuela de mariscos, su última cena

Luego de visitar a Alí Guerrero, Patri­cia junto a su equipo de trabajo hicieron una parada en el restaurante El Corral del Marisco, ubicado en la carrera 21B con calle 57 esquina. Era su preferido, siempre que podía pasaba por allí para degustar una cazuela de mariscos.

Álvaro Salazar, quien labora desde 1993 como mesero de este restaurante, fue el encargado de atenderla ese día. “Vino acompañada de cuatro hombres a eso de las 2:00 p.m., a ella le encan­taba mucho nuestra cazuela siempre pedía ese plato. Se le veía muy alegre, algunos comensales se le acercaron a pedirle autógrafos y ella muy amable­mente accedió atenderlos, la verdad es que se le vio muy feliz, me dijo que la cazuela había estado exquisita y se marchó. Después me enteré que perdió la vida en un accidente, un hecho muy lamentable. Aquí como homenaje tenía­mos un cuadro con una foto de ella, pe­ro con el tiempo se dañó”.

Billy Pertuz explicó que en ese res­taurante se firmó un contrato con Germán Benedetti, el popular Pupi, quien fuera asistente de Diomedes Díaz para tocar en Ciénaga (Magdale­na). “Luego llegamos al hotel a buscar unos zapatos, ropa y maquillaje que había comprado y partimos rumbo a Cartagena. Todas estas cosas poste­riormente serían saqueadas del ca­rro una vez nos accidentamos, hasta el carro lo desvalijaron”.

Asimismo, ‘Billy’ agregó que ‘Tarde lo conocí’ “es una canallada porque violó todos los derechos” de la artista y acabó con “su dignidad y buen nombre”. “Desde el principio de la novela la mostraron como una mujer ‘casquisuelta’ y llena de tristezas”, aseguró en una entrevista con EL HERALDO en noviembre.

