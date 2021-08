Padres desesperados entregan a sus hijos a militares de EE.UU. en el aeropuerto de Kabul (+Videos)

agosto 20, 2021 - 6:04 pm

Videos desgarradores de padres y madres tratando de entregar a sus hijos por encima de una valla de seguridad en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, para que sean evacuados a otros países circulan en las redes sociales.

Multitudes de afganos llevan días inundando el área del aeropuerto capitalino para huir del régimen de los insurgentes talibanes, que entraron en la ciudad el domingo anunciando la derrota del Gobierno, tras la retirada definitiva del contingente militar internacional liderado por EE.UU.

Los talibanes gobernaron el país entre 1996 y 2001 conforme a las estrictas normas de la ley religiosa sharía, limitando los derechos de las mujeres y la vida cultural, castigando a cualquiera que se considere en desacato del Corán.

El miedo a la restauración del régimen de los talibanes ha conducido a que centenares de personas busquen socorro en las tropas internacionales que se quedaron para resguardar el aeropuerto durante la evacuación del personal restante y ciudadanos de otros países.

NEW – Toddler pulled over wall by U.S. soldiers as desperate crowds gather outside #Kabul airport.pic.twitter.com/NUDYAViOcb — Disclose.tv (@disclosetv) August 19, 2021

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1 — Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021

