Pablo Pérez propone una alianza de la oposición sin «egoísmo»

El precandidato a la Alcaldía de Maracaibo y dirigente político de Primero Justicia (PJ), Pablo Pérez, visitó Noticia al Día para dar a conocer sus propuestas de gobierno si resulta electo alcalde de la ciudad, el próximo 21 de noviembre, y también comentó sobre el panorama político actual del país.

“Yo pienso que tenemos que ir a una alianza, sin egoísmos, ni revanchismo, teniendo claro el amor por el estado y que debemos recuperar el estado y la ciudad”, comentó el exgobernador del Zulia al ser consultado sobre la eventual participación de toda la oposición en los comicios del 21-N y unas posibles elecciones primarias para elegir a los candidatos de la Unidad que, posteriormente, se medirían con el oficialismo en los comicios del 21-N.

Indicó que se deben evaluar los tiempos para realizar unos comicios primarios en la oposición. Sin embargo, explicó que también existen las opciones del consenso y la encuesta para decidir los liderazgos de las candidaturas: “Veremos cuál es el que da tiempo”, manifestó.

El abogado zuliano llamó a la unidad de las fuerzas políticas de oposición y aseguró que hay una exigencia de la población para que se genere un cambio político, sobre todo en el Zulia, región que considera como la más afectada del país por la crisis. «El 70% de los estudios de opinión dicen que la salida debe ser electoral y pacifica a través del dialogo», expresó.

Sobre las propuestas para la Alcaldía de Maracaibo, comentó que «la ciudad tiene problemas graves que necesitan ganas y gerencia para solucionarlos. «Tenemos la experiencia», agregó y al mismo tiempo indicó: Me da dolor como tienen a Maracaibo sumida al abandono».

Considera que en la ciudad es primordial incluir al sector privado en la gestión de gobierno, a través de alianzas, y manifestó que creará un plan de recaudación de impuestos equilibrado para los empresarios de la localidad, que permita que haya más contribuyentes, pero, que cancelen lo justo y no, lo que denominó, «cantidades exorbitantes».

El 22 de noviembre se acabará el ‘matraqueo’ a los pequeños comerciantes. Tenemos que ir a un sistema equilibrado de recaudación de impuestos donde haya más contribuyentes, pero, que cancelen lo que tienen que cancelar. Si estas cerrado, te imponen cobros. Las legislaciones del mundo no están dirigidas a cierres, ni funcionan con maneras atropelladoras contra los comerciantes. Tenemos que darles garantías para que ellos generen empleos directos e indirectos, sincerando lo que deben cancelar. Ninguno ( refiriéndose a los empresarios) se niega a cancelar, pero no cantidades exorbitantes, que causan cierres de empresas, migraciones de empresarios y encarecimiento de los productos y servicios, precios que terminan pagando los consumidores”, comentó Pérez.

Ante la proliferación de la economía informal como es el caso de algunos bodegones, abastos, entre otros establecimientos, indicó que será necesario crear un plan de formalización para que estos nuevos emprendedores no solo estén a derecho con la municipalidad, sino que además puedan acceder a beneficios económicos a través de organismos multilaterales.

Agregó: “Al sector privado tienes que involucrarlo en el plan de recolección de la basura y transporte». Denunció que actualmente los empresarios deben poner plantas en sus negocios por la crisis eléctrica; contratar a terceros para que recojan la basura y adquirir combustible a precios no favorables para trasladar al personal y solucionar otras necesidades básicas porque no hay un amplio servicio de transporte, ni gasolina en la ciudad. «Maracaibo una ciudad que no es atractiva para la inversión”, detalló.

Pérez acotó: “Muchos empresarios de otras latitudes, venían a invertir en Maracaibo en el pasado, porque habían posibilidades”. A su juicio, “la Alcaldía les permitía y los estimulaba a la inversión”. Añadió: “Hoy, esto no existe. Hay empresarios yéndose a Coro, Barquisimeto, Valencia… porque hay más posibilidades y, además, consiguen gasolina… servicios que hoy en esta ciudad no se consiguen”.

Explicó que el ornato y la recolección de la basura también serán otras dos prioridades al comienzo de su gestión si logra ser electo alcalde.

Además, propone la creación de espacios de esparcimiento y deportivos en los sectores que no ameriten grandes inversiones como la Vereda del Lago, pero que permitan a los maracaiberos recrearse y desarrollar disciplinas deportivas.

