OVSP: Más de un tercio de hogares venezolanos reciben bombonas de gas doméstico cada tres meses

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) indicó que para el mes de junio 76,5% de los venezolanos que cocinan con gas dependen de los cilindros individuales. De lo que se desprende que el gas directo en Venezuela no alcanza ni al 25% de los hogares del país.

Del total de los hogares que requieren gas por bombonas 34% reportó que recibe las bombonas cada tres meses o más.

Pero, la prestación del servicio es aún más deficiente para casi otro tercio de la población, pues, 13% de los encuestados por el Observatorio señaló que no recibe prácticamente nunca las bombonas, y otro 14,3% dijo que ese servicio no llega a su comunidad nunca. Con lo que suman 27,3% los hogares que no cuentan con gas.

Por su parte, 22,1% de los consultados se ven menos afectados al recibir el cilindro de gas una o dos veces al mes; y 13,5% reportó recibirlo cada dos meses.

Por ciudades

Este monitoreo del OVSP involucra 12 ciudades del país. En ese sentido, la ciudad con mayor frecuencia de recepción de bombonas de gas es Caracas, donde 63,1% de los encuestados dijo recibirla una o dos veces al mes.

De igual manera 43,7% de los consultados en Porlamar y 38,1% de los hogares de Barcelona recibieron el gas una o dos veces al mes.

De igual forma, 28% de hogares de Porlamar recibe bombona cada dos meses y 23,6% de los hogares de Punto Fijo evidencian esa misma frecuencia de despacho del servicio.

Con 63,3% San Fernando de Apure figura como la ciudad con la mayor proporción de usuarios que esperan por los cilindros cada tres meses o más, seguida de Valencia (52,6%) y Barinas (49,5%).

Las más afectadas

San Cristóbal, Barquisimeto y Valencia representaron las mayores proporciones de los usuarios que “casi nunca” reciben gas doméstico, con 26,2%, 22,9% y 17,9%, respectivamente.

Mientras que el renglón de “nunca reciben gas” lo encabeza las golpeadas ciudades de Maracaibo (48,5%), Barcelona (27,8%) y San Cristóbal (21,2%).

Demora de días después de pagar

Otro aspecto relevante que evaluó el OVSP en cuanto al gas doméstico es el tiempo que deben esperar los usuarios para recibir la bombona después de haberla pagado.

22,2% de los consultados indicó que espera entre uno y dos días para recibirla y 18,1% la recibe el mismo día.

Pero 10,5% espera entre dos y cuatro días; 11,2%, entre cuatro días y una semana; 8,4%, entre una y dos semanas; 7,6%, entre dos semanas y un mes.

En el caso más extremo se ubican 15,5% de los ciudadanos quienes esperan por los cilindros desde uno hasta tres meses o más luego de pagar por ellos.

Solo 3,8% indicó que paga las bombonas luego de recibirlas.

Banca y Negocios