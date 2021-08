Osmariel Villalobos sobre caso de violencia: «el juez encontró delito y será un proceso largo» (+Video)

agosto 22, 2021 - 9:01 pm

La modelo y animadora zuliana dijo:»Me estoy curando de adentro hacía afuera y denunció que no la dejan sacar sus cosas ni a su perro de la casa que compartía con su ex

Osmariel Villalobos volvió a hacer uso de su Instagram para informar cómo va el caso de denuncia por violencia de género del que fue víctima por parte de su pareja, el empresario mexicano Germán Rosete y dio a conocer hace una semana.

«Hace una semana dejé atrás mi miedo y me llene de valor y confesé públicamente lo que me estaba sucediendo en ese momento. Hoy el panorama es maravilloso. Me estoy recuperando y me estoy curando de adentro hacía afuera y cada día que pasa, me convenzo más de que lo que hice al denunciar fue lo correcto y aquí estoy defendiendo mi verdad», expresó la ex animadora de Portada’s.

Osmariel también detalló que el pasado martes 17 de agoto, tanto su ex como ella declararon ante un juez en Marbella, España y que luego de varias horas de declaraciones , el funcionario consideró que hay delito en los hechos, dijo también que hay un informe donde un médico forense evaluó sus lesiones y el caso no se archivará.

Continuó explicando que están tomando las declaraciones de los testigos y revisando las cámaras de seguridad.

Se refirió a que se está tratando de manipular y cambiar el sentido de los hechos «Todo comenzó porque pillé a mi expareja siéndome infiel y lo afronté. Él me violentó y ahora lo importante no es eso que Osmariel está tratando de extorsionar a su ex por un millón de dólares por su silencio.

Contó además, que su prima recibió un reloj muy costoso de su ex hace tres semanas y lo guardó, por que ellos estaban de viaje, ahora la prima le propuso que lo usarán para que le devolvieran las cosas de la casa que compartía con su pareja y a su perro y ella le dijo que no, «no prima, yo no voy a negociar y menos con un reloj, entrega el reloj que no es nuestro», dijo.

«Yo no me he quedado con nada de nadie, ni mucho menos he pedido dinero a cambio de mi silencio» aseguró.

La belleza zuliana denunció que no la dejan sacar sus cosas personales ni su amada mascota, un perro llamado Lenox con el que parece en varias imágenes del Instagram. «pero no importa yo voy a seguir defendiendo mi verdad y mi vida».

Osmariel pide ayuda para hacer justicia

Reveló que trataron de comprar su silencio e invitó a quien fue testigo de esa noche o si conocen a alguien que tenga algo que decir que su Instagram está abierto para recibir comentarios e hizo un llamado para que la ayuden a hacer justicia. «Si usted que está viendo este video o conoce a alguien que fue testigo esa noche ayúdeme hacer justicia, ayúdeme a que la verdad

