Omar Vizquel es acusado por presunto acoso sexual a un hombre autista

agosto 7, 2021 - 8:44 pm

En la tarde de este sábado 7 de agosto, se conoció sobre el proceso judicial que estaría enfrentando el ex grandeliga venezolano, Omar Vizquel, sobre su presunto acoso sexual contra un hombre autista mientras formó parte de los Medias Blancas de Chicago en 2019. La información fue dada a conocer por la periodista del medio deportivo The Athletic, Katie Strang, a través de su cuenta en Twitter.

El hombre autista acusó a Vizquel de acoso sexual mientras administraba una filial de ligas menores de los Chicago White Sox. El hombre alegó en una demanda civil presentada esta semana que Vizquel había expuesto su pene varias veces.

La demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Alabama, también nombra a los White Sox como acusado. Según la denuncia, el trabajador dijo que sus supervisores y ex entrenadores de Vizquel “se rieron del acoso sexual, agravando aún más el trauma y la humillación” que experimentó. También se les acusa de violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.

En un comunicado, los Chicago White Sox dijeron: «Después de enterarse por primera vez de un presunto incidente a fines de agosto de 2019, Chicago llevó a cabo una investigación interna que resultó en la terminación de la relación de la organización con Vizquel».

Este hecho fue el detonante para que los Medias Blancas de Chicago rompieran relaciones con Vizquel en agosto de 2019.

Vizquel, de 54 años, fue acusado el año pasado por su esposa, Blanca, de múltiples casos de abuso físico. Fue arrestado una vez pero no fue acusado. El venezolano ha negado haber abusado de su esposa, quien inició un proceso de divorcio el año pasado.

Major League Baseball ha reconocido haber investigado la conducta personal y profesional de Vizquel, aunque no ha sido empleado por una organización desde que los White Sox lo despidieron.

Vizquel fue despedido la semana pasada como mánager de los Tijuana Bulls en la Liga Mexicana de Béisbol luego de dos temporadas.

El exgrandeliga actualmente se encuentra buscando un puesto en el Salón de la Fama del mejor beisbol del mundo, por lo que esta demanda podría complicar aún más sus posibilidades de entrar a Cooperstown.

