Odetta te asegura vender tu carro rápido y a mejor precio

agosto 24, 2021 - 2:12 pm

Odetta somos una compañía especializada en compra y venta de vehículos. Nuestra responsabilidad y eficacia ha hecho posible que cada vez aumente el número de nuestros clientes. Vende tu auto usado con nosotros y obtendrás resultados satisfactorios como la rapidez y el mejor precio en el mercado.

Los cambios tecnológicos generados de por la pandemia también llegaron para quedarse en todos los rubros y sectores; y el mercado de autos usados no es la excepción. Encontrar empresas especializadas en la compra y venta de carros usados se ha incrementado en los últimos tiempos.

Las malas experiencias en los negocios de carro han empujado el surgimiento de plataformas que eviten el fraude y garanticen un buen negocio en el que tanto el vendedor como el comprador salgan beneficiados.

¿Qué hace a Odetta tan demandada?

Ofertar tu carro rápido con Odetta es seguro. Además de ahorrar tiempo a nuestros clientes, eliminando el paso presencial, incrementamos las compras y garantizamos que tu vehículo sea vendido al mejor precio y con la mayor seguridad.

Actualmente, cuando queremos colocar nuestro carro en el mercado nos encontramos con la dificultad de no saber si nuestro comprador es honesto y si la negociación será 100% confiable.

Es por esto que con Odetta como intermediario puedes estar totalmente confiado en que recibirás un buen precio por tu vehículo y el dinero será depositado y recibido con total seguridad, así como el comprador también podrá adquirir el vehículo y los papeles completamente.

La venta de autos seminuevos sin riesgo es una de las principales garantías de Odetta.

Evitar los cheques sin fondo o las transferencias fantasmas, así como otros tipos de robos son logrados al entregar la venta de tu carro en las manos adecuadas.

Cada transacción en el negocio de compra venta de carro cuenta con la seguridad de nuestra Protección antifraude mediante la cual se garantiza la legitimidad de los documentos, así como el récord vehicular, el estado legal y las transferencias del dinero.

La rapidez de la venta es otro de los puntos que favorecedores para hacer tu negocio con nosotros. Podemos encontrar el comprador no solo publicando el vehículo en nuestro sitio, sino también ubicando al comprador en diferentes plataformas adicionales. Esto permite que logremos ubicar a miles de personas interesadas en tu vehículo.

La transparencia garantizada

“¿Y si vendo mi vehículo, lo entrego y no me lo pagan?”. Estas son algunas de las inquietudes y zozobras a las que te puedes enfrentar a la hora de vender tu vehículo.

Es totalmente razonable que se tengan estas dudas cuando no contamos con una transparencia garantizada como la que ofrecemos en Oletta. También es posible que no conozcas los valores del mercado y no tengas idea de si estás vendiendo tu vehículo a un buen precio.

Los estados de cada auto son observados mediante proceso de certificación. De esta manera el comprador podrá verificar todos los aspectos del vehículo y realizar una compra transparente.

En Oletta también nos encargamos de asegurarte que haces un buen negocio y, además, recibes más dinero por tu auto usado.

Un negocio que se incrementa

Las asociaciones automotrices a nivel mundial han señalado un repunte significativo de la venta de autos usados superior al 100%.

La principal razón por la que queremos vender nuestro auto es porque necesitamos invertir en otros bienes, incluyendo la compra de un vehículo nuevo.

El auge de venta y compra de carros usados ha hecho que los precios se incrementen. No obstante, hacer un negocio de manera informal o personal es la principal causante de que se den estafas en este mercado.

A través de Oletta podemos vender nuestro vehículo y nos estamos asegurando de obtener un buen precio que nos permitirá en poco tiempo adquirir uno nuevo ¿Qué esperas para contactarnos?

