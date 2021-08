NUEVA RECONVERSIÓN: zulianos entre la desinformación y la incertidumbre

agosto 6, 2021 - 5:03 pm

Un recorrido por algunas entidades bancarias de la ciudad permitió al equipo de Noticia al Día consultar la opinión de los ciudadanos sobre la medida de la nueva reconversión monetaria, anunciada por el Banco Central de Venezuela (BCV) este jueves 5 de agosto y que regirá a partir de octubre próximo.

Por supuesto, el comunicado del ente emisor no alcanza a cubrir las interrogantes que surgen, pero existen dos experiencias previas (reconversiones de 2008 y 2018) que permiten a los zulianos tener una opinión formada sobre lo que significan estas medidas.

Entre tanto, este viernes las entidades bancarias mantuvieron su dinámica habitual al cierre de la semana de flexibilización, solo que llamó la atención que fuesen menos rigurosos al dispensar por taquilla billetes de 500 mil bolívares, los cuales eran restringidos al público, de manera continua.

Se conoció que la ciudadanía pudo retirar en los bancos entre Bs. 6 millones y Bs. 30 millones, durante la jornada de este viernes. La queja permanente de los usuarios es que debido al monto de los pasajes (Bs. 2 millones por viaje) y el alto costo de los productos, están cantidades se diluyen en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué respondieron los zulianos al ser consultados sobre la nueva reconversión monetaria?

José Colmenares: “Esto es lo mismo, pero para peor. Eso significa un atraso, si no se toman otras medidas. Ya van tres con esta y el país más hundido aún. Ni con la miseria del sueldo, ni los bonos uno hace nada. Lo que necesitamos es que este país surja económicamente, sin necesidad de que a uno le den regalías, si no que uno se lo gane por su propio esfuerzo. Unos buenos sueldo es lo que necesitamos”.

Luis Ortega: “La reconversión es un término que se utiliza para hablar de una valorización o desvalorización de una moneda, y entendiendo que la moneda es una herramienta de la economía, como medio de intercambio”.

“En nuestro caso la nueva reconversión es una necesidad, como lo ha sido en otros tiempos. Antes, en otros gobiernos, uno desconocía el valor del bolívar, que experimentaba una constante devaluación, pero estaba disfrazada por los subsidios”.

“La reconversión es necesaria no solo para un mejor manejo de la herramienta física, de la moneda, sino en el contexto de las monedas digitales, lo cual revalorizará al bolívar”.

Jackeline Montilla: “Ahorita no sé mucho, pero sí sé que es una locura lo que estamos viviendo. Esperemos para saber qué va a pasar con los precios, qué nos van a pagar”.

Mervin Antonio: “Se trata de otra devaluación que tenemos en puertas. No tengo más información, falta saber si va a ser para bien o para mal”.

Carmen Montero: “Esto va a empobrecernos más. La economía, la inflación sigue subiendo, ¿qué más vamos a hacer…?”.

María Bracho: “A mí me parece que no va a ser satisfactorio, por lo que se ha visto anteriormente; el nivel de los productos está cada vez más elevado y realmente es algo negativo para el país”.

“Si se hace un equilibrio entre la moneda y la economía, se puede estabilizar. Seis ceros más o menos, no va a cambiar lo que estamos viviendo. Lo importante es que bajen los productos y se mejoren los sueldos, para que tengamos estabilidad y salir adelante”.

Arsenio Martínez: “La economía sigue bajando. Yo trabajo con el sector salud y qué es lo que ganamos nosotros? Siete millones, más tres millones de cesta ticket, y no nos alcanza para nada. Si le quitan los ceros, ¿cómo vamos a quedar? La gente cree que todo va a bajar y eso no va a ser así. En la anterior devaluación de la moneda todo el mundo perdió”.

“Eso es algo que el Gobierno no analiza, le quedó grande al país. Yo soy chavista y me da tristeza lo que está sucediendo con el país. Antes uno podía cubrir las necesidades con su sueldo, ahora no tenemos nada”.

Ángel Molina: “De todas maneras esto seguirá igual, después que quiten los seis ceros”.

Silfredo Valencia: “Para lo único que servirá será para los términos contables, para más nada. Ya van tres reconversiones sin resultados. Mientras tengamos esta economía que tenemos seguirá esta hecatombe”.

Maritza de Mata: “Lo que tiene que hacer el gobierno es no seguir malgastando el dinero en producir otro cono monetario. Yo le diría al presidente que ponga un sueldo estable donde la gente pueda manejarse. Yo estoy jubilada y pensé que en mi retiro iba a estar bien, tranquila y no ha sido así. Esto es lo peor que he vivido en mi vida”.

El 1ero de octubre llegará el Bolívar Digital, entre tanto la ciudadanía espera que la nueva Reconversión Monetaria sea acompañada de otras medidas económicas que eleven el poder adquisitivo y controlen la inflación.

Por los momentos no se conoce la incidencia que el anuncio tenga en el costo de los productos de la cesta básica que, como ya se sabe, fluctúan de acuerdo al valor del dólar paralelo.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Noticia al Día