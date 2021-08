Noruega confirma que el gobierno nacional y la oposición están en fase final para iniciar la negociación en México

agosto 11, 2021 - 7:00 pm

La Cancillería de Noruega confirmó este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria se encuentran en la fase final de conversaciones exploratorias para el proceso de negociación que comenzará este viernes en México.

La noticia la secundó el ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter. «Les confirmo que la Cancillería Noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado en la fase final de sus pláticas exploratorias».

El tercer intento de un diálogo llega con altas expectativas. La semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones entre Nicolás Maduro y la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó.

«Me acaba de informar el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para realizar estas negociaciones. Nosotros hemos aceptado porque buscamos el diálogo», dijo López Obrador.

Ambas partes llegarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación. Pero aún no se conocen detalles como cuál será el lugar para el encuentro.

Por el momento se conocen algunas demandas de la oposición, que busca garantías para las elecciones de finales de este año, mientras que el oficialismo pide que se levanten las sanciones impuestas por Estados Unidos.

«Lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes», agregó el presidente mexicano.

La comisión de Nicolás Maduro estará liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

La Plataforma Unitaria la forman cuatro grandes partidos de la oposición, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular de Leopoldo López y Primero Justicia de Henrique Capriles, otrora máximos dirigentes opositores hasta la llegada de Juan Guaidó.

Norway confirms that the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela are in the final phase of exploratory talks, with the aim of starting negotiations in Mexico facilitated by Norway

