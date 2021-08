Nets y Lakers chocarán en la jornada navideña de la NBA

agosto 18, 2021 - 11:35 am

Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers, equipos favoritos a llegar a las Finales de la NBA en la temporada 2021-22, tendrán un duelo en la jornada navideña.

Los Nets se presentarán al completo con sus «Big 3» formados por el alero Kevin Durant, el gran héroe del equipo nacional de Estados Unidos, en Tokio 2020, donde consiguieron la cuarta medalla de oro consecutiva, el escolta James Harden y el base Kyrie Irving.

Mientras que los Lakers a la presencia del alero LeBron James y el pívot Anthony Davis también consiguieron este verano al base Russell Westbrook para establecer el nuevo «Big 3» en la Conferencia del Oeste. El partido entre Bucks y Lakers se jugará en el Staples Center.

El actual campeón de la NBA,Milwaukee Bucks,también verá acción en la jornada navideña de la NBA. La escuadra de Wisconsin, que ganó su segundo título tras vencer en seis juegos a los Phoenix Suns, chocará contra los Boston Celtics en el Fiserv Forum.

De igual modo, los Atlanta Hawks viajarán de nuevo hasta el Madison Square Garden, donde se enfrentarán a los New York Knicks.

El partido entre Hawks y Knicks no tendrá el mismo número de estrellas que se dará en el de Nets contra Lakers, pero si contará con el aliciente de ser la revancha del duelo que ambos equipos mantuvieron en la primera ronda de los pasados playoffs.

Otro duelo interesante que se dará el Día de Navidad tendrá como escenario Salt Lake City, donde el equipo local de los Jazz de Utah recibirán a los Mavericks de Dallas, con el base-escolta esloveno Luka Doncic como gran estrella individual que se enfrentará al escolta Donovan Mitchel y al pívot francés Rudy Gobert.

🎄 The NBA will feature five games on Christmas Day with ESPN or ABC televising each matchup! #NBAXMas #NBA75 pic.twitter.com/c52Oa3xwG9

— NBA (@NBA) August 17, 2021