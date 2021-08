Nacho rompió en llanto al hablar de su situación con Chyno (+Video)

agosto 23, 2021 - 4:39 pm

Miguel Ignacio Mendoza mejor conocido como Nacho, ofreció una entrevista recientemente para el programa «Noche de luz», transmitido por Youtube y conducido por Luz García y soltó el llanto al hablar de Chyno.



Durante el encuentro, el criollo se quebró al hablar del delicado estado de salud que atraviesa su excompañero Chyno del dúo «Chino y Nacho». Según Nacho, aprendió a querer a su colega muy tarde, así mismo aseguró que está arrepentido de las diferencias que tuvieron en el pasado.

«Fueron varias cosas que se le fueron juntando como una mala racha, que lo complicó a tal punto que lo desconectó y estamos tratando que se desconecte de nuevo», mencionó sobre la enfermedad que padece el esposo de Natasha Araos.

El cantante dejó claro que le afectó el deterioro de la salud de Chyno «Todavía… Yo no me siento el mejor amigo del mundo con él (…) celebrábamos nuestros triunfos juntos pero siempre estábamos en una constante critica».

A medida de la dura experiencia que vivió con su excompañero reflexionó sobre que «Uno no puede perder tiempo para apreciar a las personas que realmente importan (…) me di cuenta que no sabía cuanto quería a mi compañero», dijo el artista entre lágrimas.

«Me hubiese gustado que no existiera nada, de nuestras diferencias», reveló el interprete. Sin embargo, también confesó que le gustaría ayudar a su amigo dándole motivación para seguir adelante «Motivarlo, que el pueda sentir que estoy con él, así como el resto de su gente que importa mucho más, su mamá, su esposa (…) siento que no soy el que más ha hecho por él, pero sé que tengo la oportunidad de hacer más, lo que entiendo en está etapa de mi vida es que no quiero volver a cometer el mismo error».

