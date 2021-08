Murió el hijo del exfutbolista Michael Ballack en un accidente en Portugal

agosto 5, 2021 - 3:59 pm

Emilio Ballack, hijo del excentrocampista del Chelsea F.C. y la selección de Alemania Michael Ballack, ha fallecido a los 18 años en un accidente de cuatriciclo en Portugal, según confirmó este jueves el club inglés.

La noticia conmovió al mundo deportivo en Europa y a nivel internacional. «Todos nuestros pensamientos están con su padre Michael y su familia en este triste momento», escribió el Chelsea expresando la tristeza de sus integrantes por la muerte del joven.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021