Murió Alex Evans, jugador de rugby, de un infarto en pleno partido

agosto 24, 2021 - 1:16 pm

Alex Evans, jugador de rugby de 31 años, falleció el pasado sábado tras desplomarse en una carrera en el partido que enfrentaba al Cwmllynfell RFC, y el Crynant en Gales.

Cuando Evans cayó desplomado en el campo comenzaron a vivirse momentos de angustia y miedo entre los jugadores y los aficionados, la ambulancia y los servicios médicos tardaron poco en llegar pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Leer más: Murió la maratonista Alexaida Guédez de un infarto en plena carrera

La causa de la muerte fue un infarto y tras la tragedia su equipo quiso despedirse del jugador con un emotivo mensaje en redes sociales: «No hay palabras para describir lo de hoy. Hemos perdido a un hermano en el campo y duele mucho. RIP Alex, todo el club y la comunidad están conmocionados y tristes. Vuela alto hermano, vuela alto…»

There are words and there are no words to describe today..

We have lost a brother on the field and it is hurting so much..

RIP Alex.. the whole club and community are shocked and saddend..

Fly high brother… fly high..

💙🖤💙🖤💙#JEW7

— Cwmllynfell RFC (@CwmllynfellRFC) August 21, 2021