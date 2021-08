Muere Gustavo Montijo, padre de la presentadora Galilea Montijo

agosto 6, 2021 - 12:45 pm

Gustavo Montijo, padre de la actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo, quien estuvo hospitalizado durante 10 días a causa del COVID-19 falleció este 5 de agosto.

Durante la apertura del programa «Hoy», Galilea reaccionó a la noticia y entre lágrimas dedicó un mensaje a su familia, especialmente a su madre. También aclaró que su padre se contagió a pesar de contar con un esquema completo de vacunación.

“Tengo recuerdos muy vagos de la infancia con mi papá”, comenzó. “Pero claro que me entristece su partida. (…) A todas las familias, como la mía que están pasando por momentos difíciles, les mando mi cariño. No pierdan la fe en Dios, hay que seguirnos cuidando”, dijo entre lágrimas, detallando también que próximamente viajará a Guadalajara con su madre, quien se encuentra afectada por la muerte de su esposo.

Fue a través de un comunicado emitido por el Comité Directivo Estatal de Nayarit del Partido Acción Nacional (PAN) que la noticia se dio a conocer. En él, el partido político envió sus condolencias a los familiares y amigos del señor, pues la media hermana de Galilea, Dina Montijo, es parte del partido.

“El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nayarit se une a la pérdida que embarga a familiares y amigos por la irreparable perdida del señor Gustavo Montijo Talamantes, padre de nuestra amiga y compañera de partido Dina Montijo Jiménez. Descanse en paz”, se lee en el comunicado con fecha del pasado jueves.

De acuerdo con la revista TvNotas, la relación entre Galilea y su padre era prácticamente inexistente. Desde el 2011 no tenían contacto, ya que la conductora de Televisa no lo perdonó por haber tenido dos familias. No obstante, hace 10 años sus padres regresaron, luego de que su madre lo perdonó.

Infobae/Noticia al Día