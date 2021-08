Mira el impresionante ojo de Ida captado por el cazahuracanes

agosto 30, 2021 - 3:30 pm

El avión del Centro Nacional de Huracanes sobrevoló el ciclón poco antes de que tocara tierra

Poco antes de que el poderoso huracán Ida impactara la costa de Luisiana, un avión cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos voló el pasado domingo 29 de agosto, dentro del ojo del fenómeno atmosférico.

Un vídeo publicado en la cuenta de Twitter del NHC muestra las impresionantes imágenes de las nubes dentro del área que parece en calma, pero que evidencia la enorme extensión del ojo, así como la formación del potente ciclón categoría 4, que mantenía al mediodía 150 millas por hora (mph) a solo siete de convertirse en categoría 5.

Imágenes satelitales también muestran el ojo y la extensión del huracán a medida que se acercaba a la costa de Luisiana.

El NHC pronosticó que los vientos de Ida llegarán a 155 mph, apenas 6 millas menos de un huracán de categoría 5. Solo cuatro huracanes de categoría 5 han tocado tierra en Estados Unidos: Michael en 2018, Andrew en 1992, Camille en 1969 y el huracán del Día del Trabajo de 1935.

Stunning video taken from inside the eye of #Ida this morning by the NESDIS Ocean Winds Research team during a flight on the @NOAA_HurrHunter P3 aircraft @NOAASatellites pic.twitter.com/sjt970Yeiq

EYE OF A MONSTER: @NOAA‘s #GOESEast 🛰️ gives an up-close look at the lightning swirling around the eye of #HurricaneIda, a dangerous Cat. 4 #hurricane, nearing the coast of southeastern #Louisiana.

Please stay safe!

More: https://t.co/arzjJiHnjF#LAwx #MSwx #idahurricane #ida pic.twitter.com/QosgjNT87l

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 29, 2021