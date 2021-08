Militares de EE.UU. establecen un perímetro en el Aeropuerto de Kabul

agosto 16, 2021 - 8:24 am

Militares estadounidenses han establecido un perímetro de seguridad en torno al Aeropuerto Internacional de Kabul, reporta AFP.

De momento, no se precisa si las tropas estadounidenses mantienen el control de toda la instalación.

En videos e imágenes que circulan en las redes se aprecian alambradas instaladas para contener a centenares de personas que quieren abandonar el país tras la llegada al poder de los talibanes y la caída del Gobierno.

Afghans crowd at the airport as US soldiers stand guard in Kabul on Aug. 16. (Photo by Shakib Rahmani / AFP) (Photo by SHAKIB RAHMANI/AFP via Getty Images) pic.twitter.com/k4qe6SmRUW

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) August 16, 2021