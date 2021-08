Miguel Cabrera pegó su jonrón 500 en la MLB: Primer venezolano en lograrlo (+Video)

agosto 22, 2021 - 2:53 pm

«Miggy» dio este domingo 22 de agosto su cuadrangular 500 contra Azulejos de Toronto en el Rogers Center

El venezolano Miguel Cabrera escribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas este domingo 22 de agosto tras pegar su jonrón número 500 ante los Azulejos de Toronto.

El cuadrangular 500 de Cabrera llegó en la sexta entrada contra el abridor de los canadienses, Steven Matz, por el jardín central del Rogers Center.

The 28th player in MLB history to hit 500 home runs.

Congrats, @MiguelCabrera! pic.twitter.com/ajmOAbVeZg

— Detroit Tigers (@tigers) August 22, 2021