Miguel Cabrera llegó a 501 jonrones en la MLB con un imponente batazo en San Luis (+Video)

agosto 24, 2021 - 9:52 pm

El venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, conectó este martes su jonrón 14 de la temporada 2021 y el 501 de por vida en las Grandes Ligas.

Durante el juego Tigres vs Cardenales de San Luis, Miguel Cabrera, sigue en buen momento ofensivo en la temporada 2021 de Grandes Ligas y conectó su decimocuarto jonrón de la misma para llegar a 501 de por vida en su carrera.

Ante los envíos de Jack Flaherty, Cabrera sigue ampliando sus registros en la MLB 2021 y conectó un enorme cuadrangular por el jardín izquierdo del Busch Stadium, mismo que alcanzó el tercer piso del mencionado estadio.

En el tercer inning, el venezolano puso el juego 4-0 a favor de los Tigres, ajusticiando un slider del lanzador rival y concretar el jonrón que tuvo velocidad de salida de 107.0 millas por hora y alcanzó los 422 pies de distancia, siendo este su hit 90 de la MLB 2021.

Miggy’s wasting no time with home run No. 501! pic.twitter.com/vG4jokkwfT

— Detroit Tigers (@tigers) August 25, 2021