Miguel Cabrera buscará el jonrón 500 el viernes en el Comerica Park

agosto 12, 2021 - 3:07 pm

El venezolano Miguel Cabrera, que se encuentra a un cuadrangular de entrar al «Club de los 500» no participará este jueves 12 de agosto en el encuentro de los Tigres de Detroit ante los Orioles de Baltimore e irá a buscar el ansiado batazo en su casa, el Comerica Park.

A.J. Hinch, mánager de Tigres, explicó en rueda de prensa que el decidió dar descanso a «Miggy» para que logre la hazaña en el estadio de Detroit, delante de su gente.

A partir del 13 de agosto, los Tigres tendrán seis duelos consecutivos en su casa, el escenario ideal para que el nacido en Maracay alcance esta importante y prestigiosa cifra.

