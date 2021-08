Messi lloró en su despedida con el Barcelona: «Yo hice todo lo posible por quedarme» (+Videos)

agosto 8, 2021 - 8:57 am

El argentino Lionel Messi rompió en llanto antes de empezar su conferencia de despedida con el Barcelona este domingo en el Camp Nou.

“No sé si podré hablar. En estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado”, arrancó Messi entre emotivas lágrimas.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

El ya exjugador del Barça compareció en el Auditorio 1899 del Camp Nou acompañado de sus esposa Antonella Roccuzzo y de sus hijos Thiago, Mateo y Cio , de la primera plantilla azulgrana y de excapitanes con los que compartió vestuario como Xavi o Puyol.

Messi habló sobre el burofax que hizo en el 2020 para salir del Barcelona

Messi destacó la situación del 2020 cuando quiso retirarse y lo hizo saber a través de un burofax, comentando que en su momento se sentía preparado para dejar el club azulgrana, pero que en el presente no llegó a vislumbrar la opción.

Leer más:Los títulos, partidos, goles y Balones de Oro de Messi con el Barcelona (Videos)

“El año pasado con el tema del burofax estaba convencido de lo que iba a decir, este año no. Este año con mi familia creía que seguiríamos acá y queríamos seguir disfrutando de la vida que tenemos en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano”, sostuvo Messi.

Agradecido con Barcelona, ciudad a la que consideró su hogar: “Después de 20 años me voy con una esposa y 3 catalanes-argentinos. Vamos a volver porque esta es nuestra casa y se lo prometí a mis hijos también”.

🔊 Leo Messi: "Lo teníamos todo acordado y no se pudo hacer" 🎥 EN DIRECTO: https://t.co/wjFhdQgkbf pic.twitter.com/JWLYiXAmZW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

“Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado que sea con gente, en el campo, me hubiera gustado una última ovación de ellos. Los extrañé mucho durante la pandemia cuando no podíamos jugar con público. Extraño que coreen mi nombre”, señaló Messi con más tranquilidad en su voz.

Leo Messi: "Estoy agradecido con la carrera que tuve en el Barça" 💙❤ pic.twitter.com/nq5AQamEwk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

«Toca despedirme de esto. Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy», dijo. «Yo hice todo lo posible por quedarme y no se pudo, hicimos todo lo que se pudo y no puedo decir mucho más. Siento tristeza de irme del club que amo”, concluyó.

🔊 Leo Messi: "Siento tristeza de irme del club al que amo" pic.twitter.com/TzHEoaHozY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día

Noticia al Día/ Agencias