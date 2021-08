Messi comienza entrenamientos con el PSG (videos)

agosto 12, 2021 - 12:26 pm

Un día después de su presentación como nuevo jugador del PSG y sin tiempo de instalarse en París, Leo Messi ha efectuado hoy su primera aparición como nuevo jugador del conjunto parisino. El astro argentino ha aterrizado en Camp Des Loges a las 9:15 horas para efectuar su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. No debutará el sábado contra el Estrasburgo, pero sí será presentado con el resto de los fichajes en un día que puede ser una fiesta en el Parque de los Príncipes.

Según Le Parisien, el ya exjugador del Barcelona se va a someter a unas pruebas físicas que, a priori, no le supondrán un problema tras haber pasado el reconocimiento médico con total normalidad. Además, Messi se reencontrará con sus amigos Neymar, Di María o Paredes y tendrá la oportunidad de conocer a Mbappé, ya que el entrenamiento del PSG se efectuará sin ninguna ausencia tras la vuelta de los internacionales de la Copa América.

Leo Messi no tendrá problemas para adaptarse a un vestuario que le conoce bastante bien en líneas generales. Su gran amistad con Neymar, que ya le ha dado la bienvenida en las redes sociales, unido a la cercanía que tiene con los argentinos, provocan que su integración en la plantilla vaya a ser inmediata.

Messi training with his new teammates 💪💪❤️💙 pic.twitter.com/BANu42q3Ji

Lionel Messi training for the first time with PSG. pic.twitter.com/wo0mRlF00N

— Roy Nemer (@RoyNemer) August 12, 2021