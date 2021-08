Messi deja el Barcelona

agosto 5, 2021 - 2:08 pm

Lionel Messi ya no seguirá en el Barcelona después de más 20 años en el club.

, informó este jueves la entidad blaugrana.

«A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales», afirmó el club en un sorpresivo giro de los acontecimientos. «Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club», añade la nota.

El comunicado que certifica la ruptura entre las partes finaliza con un agradecimiento a uno de los mayores futbolistas de la historia del centenario club español, ganador de seis balones de oro y mito para la afición culé y argentina.

«El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional», cierra el breve comunicado. No era el desenlace que se esperaba para esta tarde en la que muchos daban por hecho que Messi firmaría la esperada renovación que le uniría hasta el final de su carrera con el club al que llegó siendo un niño desde su Rosario natal.

Messi hizo 672 goles con el Barcelona

Pero no ha sido así. En graves dificultades económicas, y exigido por el «fair-play» financiero que demanda la Liga española, el Barcelona no ha logrado llegar a un acuerdo con su máximo goleador histórico. El club pierde así al futbolista con el que ha vivido su etapa más brillante, logrando juntos cuatro Ligas de Campeones, diez Ligas españolas, y siete Copas del Rey, entre otros títulos, gracias en gran parte a sus 672 goles.

